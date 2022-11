A rupt tăcerea! Dezvăluirile făcute de Dani Mocanu, după ce a fost trimis în judecată pentru tentativă de omor

Dani Mocanu se află printre persoanele care au fost trimise în judecată pentru tentativă de omor, după incidentul care a avut loc în luna august, într-o benzinărie din Pitești. După ce procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Argeș au dispus trimiterea în judecată, artistul a reacționat. Iată mai jos, în articol, ce a spus Dani Mocanu.

Dani Mocanu a avut și o primă reacție, după ce a fost trimis în judecată pentru tentativă de omor, alături de alte persoane. (Vezi AICI mai multe detalii) Artistul este convins de faptul că judecătorii vor face dreptate în acest caz.

„A fost întocmit rechizitoriul, trimis în judecată și acum urmează să ne judecăm. Va dura oricum. Eu sunt convins că se va face dreptate, așa cum am spus și în trecut, am avut și am încredere în instanță, pentru că totdeauna s-a făcut dreptate în ceea ce privește numele meu.

Când am ajuns în fața instanței, domnii judecători au judecat ceea ce au avut pe masă, nu ceea ce au avut în față. Judecau dosarul și s-a făcut dreptate, nu pe mine. Și la fel și de această dată, am ferma convingere că se va face dreptate și că se va clarifica situația”, a declarat Dani Mocanu la Antena Stars.

Vezi și VIDEO | DANI MOCANU, ÎN SCANDAL CU „LUMEA REA”. CE RĂSPUNS LE-A DAT MANELISTUL CELOR CARE L-AU CRITICAT ASPRU

Ce spune despre fratele lui, Nando

De asemenea, Dani Mocanu a făcut o serie de declarații și despre fratele lui, Nando. Cei doi au fost reținuți pe Aeroportul Otopeni, în luna august. Artistul susține că fratele lui nu ar fi avut intenția de a comite o crimă. Fratele lui Dani Mocanu este reținut, în prezent.

”El, în momentul de față, este reținut, dar este așteptat să vină acasă, vă începe judecata și pentru el. El a fost surprins de camerele de la benzinărie în momentul în care îl lovește pe acel băiat, însă nici gând să fie vorba de o tentativă de omor, exclus așa ceva. O tentativă de omor se produce altfel, nu așa. El a lovit, nu a avut intenția de a-i curma viața”, a mai declarat cântărețul la postul de televiziune.

Sursă foto: Instagram