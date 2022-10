VIDEO | Dani Mocanu, în scandal cu „lumea rea”. Ce răspuns le-a dat manelistul celor care l-au criticat aspru

Dani Mocanu (30 de ani) se află în arest la domiciliu, după ce a bătut un bărbat, împreună cu fratele său. Manelistul și-a transformat casa într-un studio de înregistrare și a scos miercuri o piesă, în care își manifestă dragostea față de Dumnezeu. La câteva ore distanță, a fost criticat, destul de dur, reproșându-i-se că este credincios doar când are probleme.

Miercurea aceasta, Dani Mocanu a lansat piesa „Ferit de Gloanțe” și s-a trezit în centrul unui scandal cu „fanii”. Manelistul nu a stat mult pe gânduri și le-a dat imediat replica, în amiaza zilei de joi. Pe rețelele de socializare, a postat un clip numit „INFO pentru lumea rea”.

„Vă pup pe toți. Am un mesaj pentru toți cei ce au spus că eu îl caut pe Dumnezeu numai atunci când am probleme. Aș vrea să vă reamintesc faptul că în urmă cu șase, șapte ani, răsuna în toată România HIT-ul „Eu nu dau înapoi, nu cad pe locul doi, pentru că șeful meu e numai Dumnezeu”. Așa este. Asta este dovada că eu îl caut pe Dumnezeu în toate zilele mele, nu doar atunci când am probleme, m-ați înțeles?”. (CITEȘTE ȘI: Discuție emoționantă între Dani Mocanu și una dintre fiicele sale: ”Mă ierți pentru toate prostiile?”)

Dani Mocanu: „Eu am genunchii tociți de la atâtea rugăciuni”

Ca dovadă a credinței sale, manelistul a adăugat faptul că ar avea genunchii tociți de la atât de multe rugăciuni. De asemenea, a spus că se roagă atât în clipele cele bune, cât și în cele nefaste, cum este arestul la domiciliu.

Dani Mocanu. Sursă foto: Instagram„Cei care mă cunosc îndeaproape știu că eu am genunchii tociți de la atâtea rugăciuni. Eu mai mult mă rog la Dumnezeu atunci când nu am probleme și atunci când sunt bine, iar asta nu e o problemă pentru mine și familia mea încât să dramatizăm. Noi suntem obișnuiți cu greutăți.

Dumnezeu nu vă face vouă, oamenilor, pe plac, ăștia care vă infiltrați printre cei ce mă iubesc, dați cu săgeți. Nu mă dărâmă pe mine și pe familia mea nimic. Că mai plâng eu o zi, două, că e fratele meu pe acolo, de situație, îmi asum. Azi plâng, mâine râd” (CITEȘTE ȘI: Dani Mocanu a rămas cu gura căscată! Ce surpriză i-a făcut o fană: ”Asta înseamnă să fii iubit”)