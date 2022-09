VIDEO | Dani Mocanu și-a serbat ziua cu polițiștii. Ce mesaj le-a trimis manelistul fanilor, arestat la domiciliu

Dani Mocanu (30 de ani) și-a serbat ziua în arest la domiciliu. Cântărețul de manele i-a avut ca „invitați” pe polițiștii care îl supraveghează. Nici măcar cadouri nu a primit, dar a vrut să le facă un dar fanilor săi.

Sâmbătă, Dani Mocanu a împlinit 30 de ani, dar n-a avut nicio petrecere cu fast. Altă dată în lux și opulență, manelistul a stat în casă, păzit de echipajele de poliție. Dezvăluirea a venit chiar de la el care s-a filmat și le-a arătat fanilor cum s-a serbat. Nu a primit cadouri, dar a vrut să împartă cu fanii săi „bomboane muzicale”.

„Azi, (ieri, n.r.),3 septembrie, am împlinit vârsta de 30 de ani. Am schimbat prefixul ARESTAT LA DOMICILIU. Cadouri am primit de la Dumnezeu ani la rând … nu am ce sa mai cer … aștept ca atât eu, cât și frații mei, să terminăm cu problemele cu legea și să ne vedem de viața noastră frumoasă alături de cei dragi nouă !!!

Vă mulțumesc tuturor celor ce mi-ați scris, sunteți mulți … și să știți că va iubesc sincer, în fața Supremului nostru. De azi voi lansa bombe muzicale chiar de aici de acasă … fiindcă îi poți lua omului tot, dar nu-i poți lua mirul ce Dumnezeu l-a turnat peste el. Doamne Ajuta la toată lumea”, a spus Dani Mocanu pe Instagram.

De ce este, de fapt, Dani Mocanu în arest la domiciliu. Manelistul ar fi vrut să-și mituiască victima

Dani Mocanu este în arest la domiciliu, iar fratele său este în arest preventiv pentru 30 de zile. Motivul este că cei doi ar fi bătut un bărbat foarte rău, fapta fiind încadrată la tentativă de omor.

„Mi-a trimis prin interpuși ofertele astea. Mi-a oferit 500-600 de mii de euro, pe care eu nu i-am acceptat. I-am spus din start că pe mine nu mă interesează banii. Mi-au zis să-l las în pace, să-l las în libertate, să nu declar că a fost complice la această tentativă de omor”, a declarat Ionuț Pletosu

Bărbatul agresat susține că Dani Mocanu i-ar fi oferit între 500.000 și 60.000 de euro pentru a-i cumpăra tăcerea.