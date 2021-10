A spus că nu mai există împăcare, dar încă poartă verigheta! Anamaria Prodan nu renunță la Reghe

Anamaria Prodan a atras atenția în emisiunea lui Măruță de marți, după ce sexy-impresara a apărut cu verigheta pe deget, în același timp spunând că între ea și antrenor nu mai există împăcare.

Anamaria Prodan a făcut o serie de declarații furtunoase, în direct, la Tv despre divorțul anului în showbiz. Impresara a vorbit cu sinceritate despre una dintre cele mai grele perioade din viața ei.

”Pentru mine s-a terminat, urăsc trădarea mai mult ca orice! Divorțul va merge înainte! Mi s-a cerut de către Laurențiu să renunț la numele Reghecampf. Eu nu m-am născut Reghecampf, eu m-am născut Prodan. Dacă ar fi să o iau de la cap, m-aș mărita tot cu Laurențiu Reghecampf, dar cu cel pe care l-am cunoscut. Nu îl cunosc pe omul de azi, nu vreau să am treabă cu el! Trebuia să am o decență ca bărbat! Am avut o discuție acum două nopți cu soțul meu, că au apărut niște conturi fake, că această domnișoară nu și-a dorit să apară. Eu îmi doresc pentru soțul meu să continue pe drumul pe care eu l-am dat. Ea zicea că nu vrea în presă, dar apărea că era scandal mare că era violată”, a mai spus aceasta.

Cu toate acestea, Anamaria Prodan a apărut în emisiune cu verigheta pe deget. Mai mult, ea a mărturisit că nici tatuajul cu chipul soțului ei nu-l va șterge de pe corp.

”Laurentiu Reghecampf rămâne soarele nostru, atât! Dacă va fi presat de anumite persoane să facă prostii, voi arăta niște lucruri în instanță. Eu nu vreau ca ai mei copii să vadă lucruri urâte în ziare. El va avea mereu acces în casa noastră. El este supărat, el este foarte gelos. Când voi avea o relație cu cineva nu va mai fi român. Nu mai vreau… Vreau să mă îndepărtez de România”, a mărturisit Anamaria Pordan în cadrul emisiunii ”La Măruță”.

Anamaria Prodan: ”Nu am să dau satisfacție nimănui”

”Nu am să dau satisfacție nimănui. Laurențiu este un om extraordinar. Nu mă interesează dacă e însărcinată. Dacă ești însărcinată, poți sta fără mască, dacă nu ai înțelegere cu cineva pentru asta? Copilul meu nu își dorește să aibă de-a face cu nimeni. Azi este o umbră, la 13 ani. Era o Dumnezeire de copil. Dacă făcea asta când era mic, nu înțelegea! Acum însă spune că îi e rușine să iasă pe stradă. Eu i-am pus la aceeași masă pe Laurențiu și pe fosta soție. Ea mi-a spus niște lucruri, nu le-am crezut. Nu eram gravidă atunci, nu mă interesează ce scrie. Tu, după cum mă cunoști pe mine, crezi că l-am înșelat?”, a mai spus Anamaria Prodan.

Sursă foto: Instagram