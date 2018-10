A spus că se lasă de cântat după bătaia încasată, dar spre bucuria fanilor Florin Salam s-a răzgândit

A spus că se lasă de cântat după ce a fost bătut și răpit, dar se cpare că Florin Salam s-a răzgândit. Artistul a făcut un anunț care îi va bucura pe fanii săi.

După ce a fost bătut la un botez unde a fost chemat să întrețină atmosfera, Florin Salam a mărturisit că nu va mai cânta în viața lui. Însă, la câteva ore de la anunț, se pare că Florin Salam s-a răzgândit. Artistul le-a dat întâlnire fanilor la un club din Milano pentru a petrece împreună. (CITEȘTE ȘI: RĂFUIALĂ SÂNGEROASĂ LA ZIUA TEMUTULUI EMINESCU! FLORIN SALAM CÂNTA PE SCENĂ ÎN TIMP CE…)

„În seara asta ne vedem la clubul din Milano alături de formația mea live”, a informat Florin Salam, pe rețelele de socializare, spre bucuria fanilor.

Florin Salam, răpit după bătaia încasată

Clipe de coșmar pentru Florin Salam la un botez unde a fost chemat pentru a întreține atmosfera. Manelistul și un interlop cunoscut sub numele de Lower Stan au fost personajele principale. Preț de câteva zeci de minute, bărbatul s-a distrat minute bune pe melodiile artistului și a dat dedicație după dedicație.

Lower Stan a dat, la un moment dat, o dedicație. Iar Florin Salam a avut proasta inspirație să rostească încă un nume, al unei persoane rivale cu interlopul. A fost momentul în care Lower Stan i-a aplicat un pumn în figură manelistului. Agresorul a lovit atât de puternic, încât Florin Salam a căzut din picioare. (VEZI ȘI: FLORIN SALAM S-A BOTEZAT ÎN IORDAN!)

Interlopul a fost calmat cu greu

Lower Stan a fost calmat cu greu să nu-l snopească în bătaie pe Florin Salam. Lucrurile nu s-a încheiat, însă, aici. După ce s-a ridicat de la pământ, “Regele manelelor” a fost înconjurat de mai mulți apropiați de-ai agresorului și scos din sala din Milano unde avea loc botezul. A fost băgat într-o mașină și nimeni nu mai știe de atunci nimic de el. Totul s-a petrecut la 4.35 dimineața. Agresorul a fost Lower Stan! Interlopul a publicat în urmă cu ceva timp un filmuleț pe contul său de Facebook în care își cere scuze pentru atitudinea sa și adevărul care a dus la gestul său. (CITEȘTE ȘI: UN MARTOR A POVESTIT CU LUX DE AMĂNUNTE MOMENTUL ÎN CARE FLORIN SALAM A ÎNCASAT UN PUMN: ”N-A FOST LOVIT INTENȚIONAT”)

„Eu sunt băiatul cu accidentul de aseară cu Salam. N-am nimic cu el. Îmi cer scuze de la familia lui, de la mama lui, de la copiii lui. Eu sunt prieten cu Salam. El e naşul nostru de familie. Să ţineţi cont că n-am avut nimic cu Salam. Nicio problemă. Am fost numai prieteni. N-am avut divergenţe. Am fost băut, drogat, n-am ştiut de capul meu ce fac. Să ţineţi cont că eu pe Salam îl iubesc. Şi e familia noastră. Cu mesajele pe care le trimiteţi, vă rog să vă opriţi. Nu am nimic cu Salam. Trebuie să ne întâlnim acum şi să-mi cer scuze de la el”, a transmis interlopul.