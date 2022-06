A spus-o fără ocolișuri! Incredibil din ce a ajuns Rey de la Insula Iubirii să facă bani: „Nu-mi pare rău”

A spus-o fără ocolișuri! Rey, unul dintre bărbații care au venit să își testeze relația la „Insula Iubirii”, a dezvăluit din ce a ajuns să facă bani. Fostul iubit al Laviniei Pop nu s-a sfiit nicio secundă să recunoască acest lucru!

Rey s-a dezgolit de secrete în emisiunea „Insula Iubirii” de la Antena 1 și a vorbit despre trecutul său. Fostul iubit al Laviniei Pop, concurentă și ea la „Insula Iubirii”, a mărturisit faptul că a ales o altfel de meserie, pentru a face bani. Mai mult decât atât, le-a implicat și pe fostele sale partenere.

Incredibil din ce a ajuns Rey de la Insula Iubirii să facă bani: „Nu-mi pare rău”

În cadrul emisiunii „Insula Iubiri” de la Antena 1, Szabolcs Nagy Reimond, cel care s-a înscris în show alături de Lavinia Pop, a declarat cu ce s-a ocupat, de fapt, în trecut. Bărbatul a reușit să strângă bani din videochat. Mai mult decât atât, potrivit declarațiilor sale, tânăr de 26 de ani le-a cooptat și pe fostele partenere.

Într-o discuție cu ispitele Lavinia Dumitrescu și Roxana Lite, Reimond a mărturisit faptul că nu îi pare rău că a făcut acest lucru pentru bani. În prezent, bărbatul își dorește liniște.

„Așa a fost contextul. Am făcut mai multe, da. Anturajul. Ce să zic, am făcut și eu, am făcut și împreună cu ele. Așa a fost să fie, ne-am iubit, ne-am conectat… Nu am ce să mint. Mi-a ajuns. Aș face altceva, mult mai sus, mult mai discret și cu mult mai multă înțelepciune. Nu mai vreau, vreau liniște. Și mi s-a zis că nu am avut noroc în dragoste, că nu am avut. Nu am avut, pur și simplu, oricât de mult am dat. Nu a fost să fie. Și tot timpul s-a degajat relația respectivă. Și nu fiindcă eu am vrut, ci fiindcă așa a fost persoana de lângă mine, care a mai făcut. Și atunci am zis, ok, vrei? Hai să vedem. Nu-mi pare rău, că am învățat multe din asta. Am întâlnit mulți oameni, am învățat multe despre femei, și vrute și nevrute. Dar nu mai vreau asta. Dar nu mai vreau asta, vreau liniște”, a dezvăluit Rey.

Sursă foto: Capturi video