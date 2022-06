Rey de la „Insula iubirii” a căzut de la balcon. Colegii au privit şocaţi întreaga scenă

Rey, concurentul de la „Insula iubirii” sezon 6, a căzut de la balcon! Un joc copilăresc se putea transforma într-o adevărată tragedie. Eda, actuala parteneră a bărbatului a privit şocată întreaga scenă.

Totul a început cu o glumă din partea ispitelor. Fetele l-au udat pe Rareş care dormea liniştit pe un şezlong, iar între ei a început un joc amuzant… la început.

Rey a „sărit” în ajutorul colegului său şi a vrut să le sperie pe fete, însă gestul său necugetat l-a costat destul de scump. Concurentul a căzut de la balcon sub privirile celorlați participanți la show.

Eda, partenera lui Rey, a povestit ce s-a întâmplat, de fapt.

„Rareș le-a alergat pe fete dintr-o vilă în cealaltă până au ajuns în camera liberă. El a vrut să urce pe balcon și să le sperie. Și-a dat seama că este foarte instabilă structura aceea, dar Rey, Hulk, s-a gândit că el poate să urce și într-adevăr s-a urcat pe masă, pe scaun, doar că acel balcon avea anumiți paleți, care sunt dintr-un lemn fragil. S-a prins de ei, iar în momentul în care s-a ridicat cu totul s-au rupt acei paleți. A căzut pe gresia de jos și a rămas așa… ca o stea de mare”, a povestit Eda.

Colegii au privit şocaţi întreaga scenă

Rey s-a prăbușit sub privirile celorlaţi și pentru câteva secunde a rămas la pământ. Din fericire, bărbatul nu a păţit nimic grav, însă lovitura a fost destul de dureroasă.

„Eu am văzut toată căzătura asta în slow motion, adică l-am văzut sus, s-au rupt, și căzătura, dar, pas cu pas am văzut tot și am înlemnit. Bine, acum că el este bine și s-a ridicat și am râs toți, dar dacă s-ar fi întâmplat ceva ar fi fost tragic”, a spus Eda.