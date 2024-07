A terminat-o cu Ema Uta, dar nu și cu Babs! Imaginea postată de Alex Bodi i-a pus pe mulți pe gânduri

După trei ani de relație tumultoasă și o cerere în căsătorie cu fast, povestea de iubire dintre Alex Bodi și Ema Uta a ajuns la final. Cei doi s-au despărțit în urmă cu două luni, iar acum afaceristul a făcut dezvăluiri neașteptate despre relația cu make-up artista. Dacă despre Ema Uta nu mai are prea multe cuvinte de laudă, se pare că Babs, cea care până nu de mult era prietenă bună cu șatena, i-a rămas aproape lui Alex Bodi. Fotografia care i-a pus pe toți pe gânduri.

Cât timp Alex Bodi și Ema Uta au format un cuplu, Babs, fosta parteneră a lui Dorian Popa le-a fost alături celor doi. Aceștia au bifat numeroase ieșiri împreună, iar bruneta și make-up artista păreau că se înțeleg de minune. În mediul online, cele două afișau o relație foarte apropiată, însă acum pare că lucrurile s-au schimbat.

Așa cum spuneam, Ema Uta și Babs s-au afișat pentru o lungă vreme împreună. Cele două păreau cele mai bune prietene, însă acum pare că relația dintre ele s-a schimbat. În ultima perioadă, Ema Uta și fosta iubită a lui Dorian Popa nu au mai apărut împreună, iar acum Babs a dat lovitura finală.

Mai exact, imediat după ce Alex Bodi a făcut câteva declarații controversate despre Ema Uta, Babs a făcut un gest care i-a pus pe mulți pe gânduri. Concret, Alex Bodi a distribuit în mediul online o fotografie în care apare îmbrăcat în una dintre creațiile lui Babs. Ei bine, bruneta nu a stat mult pe gânduri și a redistribuit fotografia.

Dacă în urmă cu doar câteva luni gestul ei nu ar fi părut ciudat, acum acesta este pus sub semnul întrebării. Mulți au fost cei care au presupus că prietenia frumoasă dintre Babs și Ema Uta s-a terminat, iar acum fost iubită a lui Dorian Popa pare să fie în tabăra lui Alex Bodi.

După ce în luna aprilie a cerut-o în căsătorie, în urmă cu două luni, Alex Bodi anunța despărțirea de Ema Uta. După ce și-au luat „adio”, în semn de consolare, make-up artista s-a aruncat în brațele unui milionar, mișcare care l-a enervat la culme pe Alex Bodi. După ce a văzut ce a făcut fosta iubită, acesta nu s-a mai abținut și a răbufnit.

„Fosta mea relație s-a cam terminat acum vreo două luni. Nu am avut niciodată nicio treabă, am ignorat total. Ca să știe toată lumea, eu am plecat din relația asta. De ce am plecat? Pentru că am simțit că nu mai e locul meu acolo, pentru că am dat totul, chiar mi-am dat viața mea, la propriu și la figurat. Nu am mai fost apreciat. Deci să fim realiști, eu am luat foc așa când am văzut un podcast de-al domnișoarei, în care eram considerat o dezamăgire.

De ce trebuie să faci pe victima? Când tu deja erai cu alt bărbat. Care e victima? Dezamăgirea ești tu pentru mine, cea mai mare dezamăgire și am tăcut din gură, nu te-am atacat cu absolut nimic, și ești o dezamăgire pentru fetele pentru care vrei să fii un exemplu. Nu ai cum, după 3 săptămâni, ca și în decembrie, să te lingi cu unul. Nu vreau să fiu pus în postura în care eu să spun lucruri despre tine și tot ce spun aici crede-mă că pot să demonstrez”, au fost o parte din declarațiile lui Alex Bodi.