A venit îmbrăcată în rochie albă la nunta Oanei Moșneagu! Cum a reacționat mireasa când a văzut-o: „Mare dramă, mare tragedie”

În weekendul ce a trecut, Oana Moșneagu și Vlad Gherman au făcut nunta. Evenimentul a fost unul grandios, iar numeroase vedete din showbiz au fost prezente. Însă, dintre toți, în evidență a ieșit actrița Ioana Blaj, colega de la Antena 1 a celor doi miri. Ei bine, apariția acesteia a stârnit rumoare, căci vedeta a decis să poarte la nuntă o rochie albă, încălcând astfel o regulă nescrisă. Atunci când a văzut-o pe colega sa, mireasa a fost surprinsă, iar acum a făcut câteva declarații despre cele întâmplate.

După o relație de trei ani, Oana Moșneagu și Vlad Gherman au decis să facă pasul cel mare și să își unească destinele și în mod oficial. Cei doi au făcut cununia civilă, iar în data de 2 iunie a avut loc cununia religioasă și mare petrecere. Cei doi miri au fost în al nouălea cer, însă mireasa a avut de trecut peste un moment neașteptat. Cum a reacționa Oana Moșneagu când a văzut că Ioana Blaj s-a îmbrăcat în alb la nunta sa?

O regulă nescrisă, dar importantă spune că la o nuntă este interzis ca orice invitată să poarte o ținută albă. Această culoare este dedicată exclusiv miresei, însă actrița Ioana Blaj a decis să încalce regula, la nunta Oanei Moșneagu. Vedeta și-a făcut apariția într-o rochie albă, fapt ce a stârnit rumoare în mediul online. Mulți au fost cei care au criticat-o și care au spus că aceasta și-a dorit să eclipseze mireasa prin alegerea pe care a făcut-o în ceea ce privește vestimentația.

Ei bine, după ce a văzut toată vâlva creată și numeroasele critici pe care colega ei l-a primit, Oana Moșneagu a reacționat. Aceasta a mărturisit că atunci când a văzut-o pe Ioana Blaj îmbrăcată în rochie albă a fost surprinsă, însă a trecut repede peste acest lucru, dar nu fără a o întreba de ce a făcut această alegere.

După ce „problema” a fost discutată, mireasa și-a luat gândul de la această situație și a mărturisit că gestul colegei sale nu a deranjat-o. Se pare că Oana Moșneagu nu pune preț pe astfel de lucruri, iar important pentru ea a fost ca toți invitații să se distreze pe cinste, lucru ce s-a și întâmplat.

„Mamă, cât scandal s-a făcut în online că a venit Ioana în alb, mare dramă, mare tragedie. Eu am fost surprinsă în prima secundă când am văzut-o. M-am uitat la ea și am zis: «Ai venit în alb?». Și ea a zis că «Da, nu aveam nimic colorat și tu ai zis că în negru nu se poate», și am zis: «E bine, să fii sănătoasă», după care am dansat toată noaptea.

Adică am fost surprinsă, o secundă am avut reacția asta, după care nu mi-a păsat, pentru că nu despre asta era vorba, despre ce culoare poartă ea sau altcineva, ci era vorba despre bucuria pe care o avea să fie lângă noi, pe care o împărtășeam cu toți invitații și noi cu ei și asta a contat mai mult decât dacă a venit cineva în alb. Asta e o chestie de detaliu, de care oamenii din online evident că se leagă, pentru că trebuie să se lege de ceva”, a declarat Oana Moșneagu, la Antena Stars.