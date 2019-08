A vrut să facă bani de pe urma tragediei de la Caracal. Un apel fals a alertat pe toată lumea

Mama Alexandrei Măceșanu a trecut prin clipe greu de imaginat atunci când a primit un apel de la un individ care pretindea că le are pe fiica ei și pe Luiza Melencu, cealalăltă fată care a dispărut din Caracal. Ulterior s-a descoperit că apelul a fost fals. Bărbatul care a făcut această glumă a fost audiat.

Bărbatul a cerut 3.500 de euro la schimb pentru a le elibera e cele două adolescente. Anchetatorii au dat însă de urma lui și au aflat că el nu avea nicio legătură cu răpirea fetelor și că totul fusese doar o glumă proastă.

După apelul fals, Alexandru Cumpănașu a răbufnit

Cel care a făcut apelul care i-a pus pe jar pe anchetatori este un tânăr de 18 ani din Teleorman, potrivit Adevărul. După ce a fost audiat, el a fost lăsat să plece. Felul în care au decurs lucrurile l-au făcut pe Alexandru Cumpănașu să răbufnească. Acesta a publicat pe pagina lui de Facebook un mesaj extrem de dur.

„Toţi golanii, şantajiştii şi profitorii sunt puşi în libertate. Tocmai ce am aflat (sper că nu este adevărat) că după ce l-au filat, l-au localizat şi audiat pe acest nemernic L-AU PUS ÎN LIBERTATE!!!! Pentru că avea 18 ani şi era mic. Îţi vine să plângi şi să urli. După ce mama lui Alex a trebuit să accepte calvarul acestor conversaţii, am făcut totul ca la carte şi am anunţat autorităţile, am pus la dispoziţie înregistrările făcute de FAMILIE nu de autorităţi, stăm 5 zile în suspans aflăm acum că după efortul depus pentru a îl localiza şi prinde este audiat şi pus în libertate. Sunt SCÂRBIT“, a fost reacţia unchiului Alexandrei, Alexandru Cumpănaşu.

”Sunt lucruri care vor trimite anumite persoane la pușcărie”

Alexandru Cumpănașu dorește ca expertiza rămășițelor umane descoperite în curtea lui Gheorghe Dincă să fie analizate și în străinătate, cu atât mai mult cu cât, până în prezent, există doar o declarație ”soft” despre ceea ce s-a întâmplat în ”Casa Groazei” din Caracal.

„Din punctul meu de vedere nu există altă variantă că acest copil trăiește. Dacă rezultatele din străinătate vor arăta că există ADN acolo, nu o să spun că nu e adevărat. Părinților nu le pot cere lucrul acesta, nici eu nu cred că mă voi putea împăca știind toate nenorocirile care vor ieși la iveală din investigația Secției Speciale de la Parchetul General. În prezent avem o declarație extrem de light, de soft despre ceea ce s-a întâmplat acolo. Sunt lucruri care vor trimite anumite persoane la pușcărie. Această luptă va fi până la final”, declarat Alexandru Cumpănașu la Antena 3.