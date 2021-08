A vrut să-și rezerve vacanța în Grecia pentru anul viitor, dar a avut parte de o surpriză de proporții. Prin ce pățanie a trecut un român

A vrut să-și rezerve vacanța în Grecia pentru anul viitor, dar a avut parte de o surpriză de proporții. Un român a fost păcălit de proprietarul hotelului în care voia să se cazeze.

Un turist român și-a petrecut vacanța anului 2021 în Grecia. Împreună cu familia, acesta a ales să se relaxeze în insula Thassos. Plăcut surprins de experiența trăită, bărbatul și-a dorit să reviă pe meleagurile elene. A trimis un mail proprietarului unui hotel, dar acesta i-ar fi spus că nu are nicio cameră liberă în perioada pe care și-a ales-o românul.

Adevărul era, însă, cu totul altul. Bărbatul a făcut o descoperire incredibilă, după o simulare pe booking. Acesta a fost minţit, cu nerușinare, de proprietarul hotelului în care voia să-şi asigure cazarea pentru anul 2022.

”Salutare grup. Am o mare dilemă. Anul acesta am fost în frumoasa insulă Thassos. În ultimele zile, am găsit o locație și am cerut un preț aproximativ și o carte de vizită pentru anul următor. Am trimis un mail la adresa respectiva și mi-au răspuns că nu au nimic liber în perioada pe care o doream (sfârșitul lui iulie – începutul lui august, pt 14 nopți).

Până aici… totul de înțeles, dar făcând o simulare pe booking am găsit proprietatea respectivă, cu datele pe care le voiam eu libere, dar la un preț dublu decât mi s-a spus când am fost eu acolo. Nu mai țtiu ce să cred, poate împărtășesc cu voi ceva păreri. Muțumesc mult!”, a scris acesta pe Forum Thassos.

Cei mai mulţi dintre cei care au aflat despre pățania românului i-au dat acestuia dreptate: ”În 2-3 ani o să fie şi-n Thassos ca-n Mamaia”, a scris cineva, în vreme ce un alt internaut i-a recomandat să mai aştepte.

”Nesimţiţi, ce e aşa de greu de înţeles? Se strică şi unii greci / Când ai contract cu booking.com, li se acordă un nr. de camere de către proprietar, booking-ul își adaugă comisionul lor ( în cazul tău, se pare că a fost 100%). Camerele pe care le administrează proprietarul le poate închiria cu ce preț dorește el / Eu am unitate de cazare pe booking, prețurile eu le pun, nu booking-ul! Deci, prețul dublu pe care l-ați văzut este pus de proprietar / Booking ia 15% din suma afişată / Propun să poarte o banderolă albă toată lumea care se află în Thassos! În semn de protest că proprietarul grec închiriază cu cât vrea el și nu cu cât vrea turistul român!”, au fost alte comentarii.