Abi Talent, declarații incendiare. Artistul a vorbit deschis despre viața sa: “Am nevastă de la nouă ani…”

Abi Talent “Regele României” a devenit cunoscut datorită pieselor sale care au milioane de vizualizări pe Youtube și a reușit, într-un timp foarte scurt, să aibă un succes colosal. Artistul a vorbit sincer și despre viața lui sentimentală, lucruri care nu se știau până acum.

Artistul spune că își găsește inspirația din lucruri simple, nu are o armată de oameni care să se ocupe de imaginea lui, iar vara aceasta a preferat să nu mai accepte concerte, concentrându-se pe alte lucruri.

“Am nevastă acasă, am copii. Am nevastă de la nouă ani. Piesa cu dă-te mare am făcut-o când stăteam pe wc, nu vă mint. În genul acesta de muzică nu contează vocea, contează ce exprimi. Eu eram mai fițos înainte decât sunt acum. Aveam arfe de vedetă, prin oraș. Nu eram așa cum sunt acum, văd altfel lucrurile.

Până la prima piesă n-am mai cântat niciodată. N-am vrut să fiu o vedetă, am vrut să fiu cea mai mare vedetă. Părinții mei se mândresc cu mine. N-am nici o echipă, singur, în dormitor, stau în pat și îmi vin versurile. Acum fac muzică pentru că sunt tânăr și mă distrez. Peste 10 ani vreau să fiu șmecher, la casa mea. Eu la 30 de ani nu voi mai face muzică, cine face muzică la 30 de ani este fraier. Doar dacă îți place o faci, dacă ai succes, da.

Țelul meu în viață e să-mi iau un Lamborghini, un Rolls Royce și un Bentley. Nu țin cont de bani, eu nu câștig mereu. Am avut oferte să fac reclame pe bani mulți, nu fac reclame, eu sunt reclama în sine, sunt brand. Fac bani că sunt șmecher, din concerte, cum fac toți artiștii. Nu prea am acceptat concerte vara asta, că n-am avut chef să cânt. Eu nu beau alcool, nu-mi place, nu mă droghez.”, a spus Abi Talent, la Antena Stars.