Abia acum a avut curaj să povestească! Prin ce a trecut Vlăduța Lupău, după ce a născut: ”Am crezut că mor de durere!”

Vlăduța Lupău este în culmea fericirii de când a devenit mămică. Micuțul Iair a fost un copil dorit și mult așteptat de ambii părinți. Rolul de mămică însă, a venit la pachet pentru artistă cu multe provocări. Recent, pe rețelele de socializare, cântăreața le-a povestit celor care o urmăresc cu ce probleme s-a confruntat după alăptare, dar și cum a reușit să treacă peste momentele dificile.

Vlăduța Lupău este foarte activă în mediul online, acolo unde obișnuiește să discute cu fanii săi pe diferite subiecte. După ce a născut, multe dintre femeile care o urmăresc au vrut să afle mai multe lucruri despre această perioadă.

Artista le-a răspuns curiozităților, ba mai mult a împărtășit cu admiratoarele sale chiar și momentele mai puțin plăcute prin care a trecut.

Mai exact, tânăra mămică le-a mărturisit internauților faptul că, după ce a terminat cu alăptarea a avut parte de niște dureri crunte de oase și articulații. Artista a dezvăluit că a ajuns chiar și la medic, acolo unde a primit un tratament care să o ajute să se vindece.

„După ce am terminat alăptarea am crezut că mor de durere de oase și articulații. Știți că inclusiv la ecograf am mers, atât de tare mă dureau”, a scris Vlăduța Lupău pe rețelele de socializare.

Potrivit declarațiilor sale, Vlăduța a început să bea colagen, iar rezultatele au apărut imediat. Artista are un program destul de încărcat, multe cântări și evenimente, iar un tratament rapid și eficient era tot ce își dorea.

„Beau colagen și starea mea s-a schimbat radical”, a adăugat artista.

Cum a fost cerută Vlăduța Lupău în căsătorie

În anul 2019, Vlăduța Lupău și Adi Rus s-au cununat atât civil, cât și religios. Cererea în căsătorie a fost una cu totul specială și a avut loc în timp ce artista se întorcea de la un concert. Partenerul său a pus totul la cale cu ajutorul unor polițiști. Mai exact, oamenii legii au oprit-o în trafic, i-au controlat actele, au verificat-o amănunțit, iar în momentul în care cântăreața a ieșit din mașină, partenerul ei era acolo cu un buchet de flori și inelul pregătit.

Vlăduța Lupău a trăit emoții intense, iar printre lacrimi a spus DA.

„Cererea în căsătorie a fost una neașteptată și nemaiîntâlnită. Veneam de la un eveniment și era noaptea pe la 3 când m-a oprit în trafic un echipaj de Poliție. Am zis că voi posta cândva un video cu acel moment, pentru că la această oră îl știm doar noi și apropiații. Ei bine, și domnii polițiști m-au tot întrebat și m-au verificat cu diverse lucruri, până la un moment dat m-au întrebat de trusa medicală a mașinii (asta ca să mă dau jos din mașină).

Și când am coborât să merg să caut trusa, undeva prin portbagaj, hop apare și el cu un buchet imens de trandafiri și cu inelul. Am început să plâng, și de nervi pe polițiști, și de fericire că am văzut ce se întâmpla, și uite așa mi-a dat „amendă pe viață acel echipaj de Poliție”, a mai povestit Vlăduța Lupău.