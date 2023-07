Pe ce a cheltuit Vlăduța Lupău 300.000 de euro: „Bună, frumusețea mea”

Vlăduța Lupău este una dintre cele mai apreciate artiste de muzică de petrecere de la noi din țară. Cântăreața are parte de un succes enorm, după ani întregi de muncă. Are foarte multe evenimente unde cântă, atât la noi în țară, cât și-n străinătate, unde aduce zâmbetul pe buzele oamenilor. Vedeta este împlinită pe toate planurile și încearcă să se bucure de tot ce-i oferă viața, inclusiv de lucrurile materiale.

Vlăduța Lupău nu stă rău deloc la capitolul finanțe, așa cum se poate observa cu ochiul liber din postările ei din mediul online. Cântăreața se bucură de multe evenimente atât pe meleagurile noastre, cât și peste hotare. În urma petrecerilor la care-și face apariția, artista câștigă sume imense. Așa a reușit să-și clădească un adevărat imperiu. Ea și soțul ei, Adi Rus, și-au construit de la zero o vilă de toată frumusețea, iar fostul fotbalist i-a făcut cadou o mașină superbă. Acesta a scos din buzunar 150.000 de euro pentru un Mercedes. Vedeta a fost în culmea fericirii atunci când și-a văzut noua achiziție, însă se pare că s-a plictisit cam repede de bolid.

Asta pentru că Vlăduța și-a cumpărat o nouă mașină care poate valora și 300.000 de euro, în funcție de dotări. Artista nu s-a uitat deloc la bani atunci când a venit vorba despre autoturismul mult dorit. A vrut un Bentley, așa că și l-a luat fără să stea pe gânduri. Cântăreața a postat pe Instagram o fotografie din interiorul bolidului, alături de mesajul: „Bună, frumusețea mea”. Apoi, s-a filmat fericită la volan.

Vlăduța Lupău și-a făcut o vilă spectaculoasă

Celebra cântăreață a reușit să-și facă locuința visurilor, în care s-a mutat cu Adi Rus și fiul lor, Iair. Vlăduța a apelat la ajutorul unui specialist în design pentru ca totul să arate fix așa cum și-a dorit. Cei doi s-au mutat în noua casă în 2022, atunci când toate lucrările au fost puse la punct.

„Ne-a ajutat Dumnezeu și ne-am făcut casa visurilor! Nici acum nu îmi vine să cred că, într-adevăr, noi am muncit și am făcut casa aceea. Nu am făcut ceva inedit, dar pot să spun că mă simt mai bine ca la orice hotel. La ce am ținut neapărat să am acasă e o cameră studio de repetiții și un dressing mareee, că, știi, noi, fetele, niciodată nu avem haine și nu avem loc de haine”, spunea Vlăduța Lupău pentru viva.ro