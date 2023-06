Decizia luată de Vlăduța Lupău la doar 4 ani de la căsătoria cu Adi Rus: „Așa se practică în România”

Vlăduța Lupău și Adi Rus formează un cuplu de ceva vreme, iar în anul 2019 au ajuns și în fața altarului. Cei doi s-au cununat atunci atât civil, cât și religios, însă marea petrecere de nuntă a fost amânată. Deși fanii ei speră să o vadă în rochie de mireasă, artista a luat o decizie la care nimeni nu se aștepta. Despre ce este vorba?

În urmă cu patru ani, Vlăduța Lupău și Adi Rus și-au unit destinele în mod oficial și au pornit pe un nou drum împreună. La momentul respectiv, cei doi au decis să facă pasul într-un cadru intim, alături de cei apropiați, urmând ca petrecerea de nuntă să aibă loc, ulterior.

Însă timpul a trecut, cei doi au devenit părinți anul trecut, iar nunta a tot fost amânată. Așa că Vlăduța Lupău a decis să renunțe de tot și spune că marele eveniment nu o să mai aibă loc, chiar dacă, deja, începuse pregătirile. Artista consideră că prea mulți ani s-au scurs de la momentul cununiei și că în acest punct nu ar mai avea sens o mobilizare de forțe în această direcție.

„Nu mai facem petrecerea de nuntă. Aveam două rochii pregătite, însă pe una dintre ele am modificat-o și am purtat-o la botez, tocmai de aia m-am îmbrăcat în alb în biserică, atunci când a fost taina botezului. Noi am avut atât cununia religioasă, cât și cununia civilă în 2019, iar asta, de fapt, este cel mai important. Să fii cununat în fața lui Dumnezeu!

Doar petrecerea am amânat-o… De ce?! Ne-am gândit că a trecut mult timp din 2019 până în 2022, practic patru ani, și dacă Dumnezeu ne-a dat un copil nu avea rost să mai facem și nuntă și apoi să-i facem lui botez. Ne-am concentrat pe evenimentul lui să fie unul extraordinar! Și, până la urmă, nu am făcut vreun eveniment pentru bani, cum se practică în România… Am făcut ca să ne simțim noi bine și cei care ne sunt alături. De aceea am făcut o singură petrecere, și anume botezul”, a declarat Vlăduța Lupău, potrivit viva.ro.

(CITEȘTE ȘI: GREȘEALA PE CARE VLĂDUȚA LUPĂU O FACE DE CÂND A DEVENIT MAMĂ. „AM UN OBICEI DESTUL DE PROST”)

Vlăduța Lupău, cerere în căsătorie inedită

Așa cum spuneam, în anul 2019, Vlăduța Lupău și Adi Rus s-au cununat atât civil, cât și religios, iar cererea în căsătorie a fost una specială. Totul s-a întâmplat în mijlocul nopții, când artista se întorcea de la un concert. Adi Rus a pus la cale planul, iar vedeta a fost oprită în trafic de către polițiști.

Oamenii legii au verificat-o amănunțit, iar în momentul în care cântăreața a ieșit din mașină, partenerul ei era acolo cu un buchet de flori și inelul pregătit. Vlăduța Lupău a trecut prin niște emoții intense și a spus marele „DA”.

„Cererea în căsătorie a fost una neașteptată și nemaiîntâlnită. Veneam de la un eveniment și era noaptea pe la 3 când m-a oprit în trafic un echipaj de Poliție. Am zis că voi posta cândva un video cu acel moment, pentru că la această oră îl știm doar noi și apropiații. Ei bine, și domnii polițiști m-au tot întrebat și m-au verificat cu diverse lucruri, până la un moment dat m-au întrebat de trusa medicală a mașinii (asta ca să mă dau jos din mașină).

Și când am coborât să merg să caut trusa, undeva prin portbagaj, hop apare și el cu un buchet imens de trandafiri și cu inelul. Am început să plâng, și de nervi pe polițiști, și de fericire că am văzut ce se întâmpla, și uite așa mi-a dat „amendă pe viață acel echipaj de Poliție”, a mai povestit Vlăduța Lupău.

(VEZI ȘI: VLĂDUȚA LUPĂU A RĂBUFNIT! CE A PĂȚIT ARTISTA IMEDIAT DUPĂ CE S-A CAZAT LA HOTEL)