Vlăduța Lupău a răbufnit! Ce a pățit artista imediat după ce s-a cazat la hotel

Vlăduța Lupău este una dintre cele mai apreciate artiste de la noi din țară. Cântăreața are agenda plină de evenimente și pentru că programul său încărcat nu-i permite să se întoarcă în fiecare zi acasă, de cele mai multe ori, după concert, bruneta se cazează la hotel. Iată cu ce probleme se confruntă atunci când nu doarme acasă.

Vlăduța Lupău este chemată să cânte, atât în țară, cât și în străinătate, astfel, este obișnuită cu viața la hotel. După un eveniment epuizant, artista își dorește doar să se odihnească, însă, nu-i iese de fiecare dată.

Recent, cântăreața a răbufnit în mediul online și a povestit că s-a confruntat cu situații în care s-a trezit în gălăgie, chiar și la trei dimineața. De asemenea, nici doamnele de la curățenie nu se deranjează prea tare să păstreze liniștea, a mai povestit artista.

„Sunt o persoană care stă foarte mult la hotel și eu când stau la hotel, am nevoie de odihnă. De mult timp am vrut să punctez niște aspecte pe care cred eu că oamenii nu își dau seama că le fac atunci când stau la hotel și este foarte deranjant. Urli ca bezmeticul, ca bezmetica pe holuri, pentru că, dacă stai la hotel, crezi că nu mai e nimeni. Un tămbălău, o gălăgie. Nu am pățit doar ziua chestia asta, ci și noaptea, pe la 3 noaptea. Vin unii beți, fumați de prin cluburi și gălăgie, trântit ușa, un haos. Același lucru se întâmplă și dimineața când merg la micul dejun. Gălăgie, de zici că trebuie că trebuie să trezească tot hotelul.

Același lucru se întâmplă și cu personalul care face curățenie. Vorbesc doamnele între ele, își fac talentul pe hotel. Am văzut asta și în România, și la hoteluri de 5 stele, și de 2 stele și în străinătate. Mereu!”, a spus Vlăduța Lupău, pe Instagram.

Cu ce probleme de sănătate s-a confruntat Vlăduța Lupău după naștere

De când a devenit mamă, Vlăduța Lupău este în al nouălea cer. Deși a scăpat de problemele specifice graviduțelor, cântăreața s-a confruntat cu altele noi după naștere. Artista nu a ascultat sfatul medicului și a avut mult de tras. Se pare că s-a confruntat cu dureri crunte de oase și articulații, dar și cu o cădere excesivă a părului. Toate acestea pentru că a decis să ignore recomandările medicului și nu a urmat tratamentul prescris de acesta.

„Cele care sunteți însărcinate sau ați născut, neapărat să luați vitaminele pe care vi le recomandă ginecologul după sarcină. Eu am făcut greșeala și nu le-am luat. Cred că de acolo mă dor și oasele și articulațiile, îmi cade și părul.

Nu le-am luat, că m-am văzut cu sacii în car și nu le-am luat. Sincer, dacă aș da timpul înapoi aș lua cred că pachetul dublu, numai să scap de chestiile astea. Dar, vă rog, cele care vreți să mă ascultați, ascultați-o pe sora voastră și nu faceți greșeala asta. Luați toate medicamentele pe care vi le recomandă doctorul, după ce nașteți!”, a spus Vlăduța Lupău.