Vlăduța Lupău, declarații controversate: „Să ai un amant sau o amantă este foarte ușor”. Ce spune artista despre viața de familie

Vlăduța Lupău a vorbit deschis despre viața de cuplu și familie. Cântăreața a lansat un mesaj cu subînțeles în mediul online, referitor la faptul că unii parteneri aleg să înșele. Iată ce spune artista.

Vlăduța Lupău este, fără doar și poate, o familistă convinsă. Pe lângă cariera de succes în industria muzicală, Vlăduța are un soț care îi este mereu alături, iar în urmă cu câteva luni, artista a devenit mamă pentru prima dată. Se împarte cu greu între concerte și viața de acasă, însă încearcă să le îmbine pe ambele, în așa fel încât să se preocupe de tot ce este important în viața ei.

Vlăduța Lupău: „Familia este ceva sfânt”

Recent, Vlăduța a lansat o nouă piesă, intitulată «Falsitate și păcat», prin care vrea să transmită un mesaj, pe cât se poate de „tranșant”, cu privire la ceea ce se întâmplă în viața de familie, în momentul în care intervine o a treia persoană.

„După cum știți, am lansat piesa «Falsitate și păcat» și am încercat în trei minute, cât are cântecul, să exprim cel mai frumos mesaj: familia, ce a unit Dumnezeu, nimeni să nu despartă. Familia este ceva sfânt, care nu trebuie să fie destrămată de nimic, nici de anturaj, nici de plăcerile vieții, absolut de nimic. Ăsta este mesajul meu, mai ales când ai și copii, atunci trebuie să te gândești că Dumnezeu i-a trimis cu un scop în viața ta și că plăcerile vieții sunt… Voi alegeți ce vreți din mesajul piesei, este o piesă altceva. Din păcate, nu știu, să ai un amant sau o amantă este foarte ușor, presupune o îndrăgosteală de moment, că după îți pare rău și regreți, dar e prea târziu”, a spus Vlăduța Lupău, pe pagina sa de Instagram.