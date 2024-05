Abia acum a recunoscut! Motivul pentru care Iulia Vântur a renunța la viața din România și s-a mutat în India: „A încercat să mă oprească”

În urmă cu 12 ani, Iulia Vântur făcea o mișcare ce i-a surprins pe mulți. Deși se bucura de o viață frumoasă și o carieră ce strălucea, vedeta a decis să renunțe la tot și să se mute în India. Pasul a fost unul curajos, iar din acel moment viața blondinei s-a schimbat radical. Abia acum, după mulți ani, Iulia Vântur a vorbit despre decizia luată și motivele care au împins-o să facă acest lucru. Ce a mărturisit vedeta?

În urmă cu mai bine de un deceniu, au început să apară primele informații legată de relația dintre Iulia Vântur și celebrul star de la Bollywood. La acea vreme, Salman Khan făcea vizite regulate în România, iar Iulia Vântur declara că are o frumoasă relație de prietenie cu starul. Însă, deși speculațiile unei povești de iubire apăruseră, acestea au fost clare în momentul în care blondina a decis să se mute din România. Care au fost motivele ce au determinat-o să renunțe la tot și să plece în India?

Așa cum spuneam, în urmă cu 12 ani, Iulia Vântur a luat o decizie radicală. Aceasta a renunțat la viața pe care o avea în țară și a decis să înceapă un nou capitol departe de România, în India. La acea vreme, mulți au fost cei care s-au întrebat cum a putut vedeta să facă acest pas, iar acum aceasta a venit cu răspunsul.

Se pare că Iulia Vântur și-a găsit puterea să facă această schimbare importantă în sentimentele puternice pe care le avea pentru Salman Khan. Deși mintea îi spune să se oprească și să nu riște atât de mult, inima a fost mai puternică și i-a îndrumat pașii către țara partenerului său.

„Inima mea a ales. Nu te pui cu inima mea, ea merge și până la capătul lumii, dacă așa simte. Mintea a avut obiecții, a încercat să mă oprească. Eram în spațiul meu foarte confortabil, acasă, în România. Aveam părinții, prietenii, lumea mea, viața mea, de care eram foarte mulțumită, o carieră de succes.

Dar viața mi-a adus această opțiune și mi-am urmat sufletul, mi-am urmat vocea interioară. Probabil că aș fi regretat toată viața dacă n-aș fi încercat măcar. Cred că am făcut cea mai bună alegere pentru evoluția mea personală, care s-a extins apoi și în cea profesională. Mă bucur că am avut curaj.

Am trăit experiențe unice, am învățat multe despre mine, despre viață, am cunoscut oameni remarcabili, oameni diferiți, cu mentalitate diferită. În India m-am maturizat, am devenit femeie cu adevărat”, a mărturisit Iulia Vântur, potrivit viva.ro.