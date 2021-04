Abia acum s-a aflat! De ce a dormit George Burcea două luni în fața blocului Vivianei Sposub

Poveste total surprinzătoare despre viața fostului soț al Andreei Bălan. În adolescență, George Burcea a fost nevoit să doarmă aproape 60 de zile într-o mașină veche, în fața blocului Vivianei Sposub.

Dat fiind faptul că cei doi iubiți sunt originari din Botoșani, acolo unde au copilărit, ironia face ca o experiență mai puțin plăcută din viața lui George să fie asociată cu iubita sa Viviana.

La vârsta de 15 ani, după ce a fost păcălit de un prieteni în privința unui job, George Burcea a povestit că a fost nevoit să doarmă două luni într-o mașină veche, în Botoșani. Culmea, autoturismul respectiv se afla parcat chiar în fața blocului în care Viviana locuia cu părinții săi. Pe atunci, asistenta Tv se afla abia în primii ani de viață.

”Din întâmplare, m-am întâlnit cu un băiat, vreo 20 de ani și cărare pe mijloc. El venea la bunica, în fiecare vară. Mi-a spus că are o garsonieră, pentru care cerea aproape cât un salariu de la vremea aia. În fiecare seară furam pepeni, dimineața furam pâine. I-am spus că am nevoie de un loc de muncă. M-am angajat cu 250 de lei pe lună la pavaje. După ce făceai pavajele alea, dacă se crăpau dalele, îți scădeau banii și nu mai luai niciun ban.

Am stat la el, îi plătisem și mi-a dat țeapa. Mi-a luat și casetele pe care le aveam cu mine. Am locuit iar pe stradă, un alt prieten mi-a zis că are o mașină veche și am stat două luni de zile în mașina aia, chiar în fața blocului Vivianei”, a declarat George Burcea.

George Burcea s-a visat de mic actor

“Eu nu sunt celebru, Eram în anul 1999, la Puțureni, județul Botoșani, cu bunicii mei și sora mea mai mare. Era un serial care se numea Sunset Beach. În fiecare seară, prindeam TVR 1. După ce vedeam acel serial, ieșeam în mijlocul străzii. Eram noi și câmpul, mă învârteam în cele patru puncte cardinale și spuneam așa: ‘Meg, Ben, vă iubesc și într-o zi o să fiu ca voi!’ Aveam vreo 10 ani.”, a mai povestit celebrul actor.

