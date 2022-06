Abia acum s-a aflat! De ce au divorțat, de fapt, Alexandra Dinu și Adrian Mutu

Adrian Mutu şi Alexandra Dinu au trăit o frumoasă poveste de dragoste aproape trei ani. Împreună au şi o minunăţie de băiat, pe nume Mario, de care ”Briliantul” este tare mândru. Fostul fotbalist a vorbit, însă, recent despre motivul care a dus la divorțul de prima lui soție.

Recent, Adrian Mutu și-a lansat cartea autobiografică „Revenirea din infern”. Acolo, Briliantul vorbește și despre căsnicia cu prima lui soție, Alexandra Dinu, cu care are și un băiat.

Cei doi au divorţat în 2003, însă abia acum, fostul fotbalist şi-a deschis sufletul şi a vorbit sincer despre adevăratul motiv pentru care s-a despărțit de blondină.

„Ne-am întâlnit și a fost dragoste la prima vedere. Tineri, foarte tineri, eu 21, ea 19! Abia plecasem în Italia, Alexandra rămânea în țară, era greu. Însă relația avansa, așa că am început să ne gândim la căsătorie și, după șase luni, am făcut acest pas.

Voiam ca Gică Hagi și soția sa, Marilena, să ne fie nași. Era idolul meu. Au acceptat să ne fie părinți spirituali și în august 2000 ne-am căsătorit.

A fost o iubire fulgerătoare, de adolescenți, aș spune chiar de copii. Dacă mă uit înapoi, cred că la această vârstă un bărbat nu e copt, mai are de mâncat mămăligă. Atenție, nu spun că cei care se căsătoresc de tineri nu au șanse să rămână împreună, dar la noi nu a funcționat!

Fiecare avea jobul său, eram vedete, simțeam presiune peste tot pe unde mergeam. Presa era după noi, simțeam, așa, ceva ca o senzație de sufocare. Nu jucam, viitorul meu era incert și lucrul ăsta mă apăsa. Relația nu a mers din cauza tinereții”, a scris Mutu în cartea lui, potrivit Unica.ro.

Cum a cunoscut-o Adrian Mutu pe actuala lui soţie

Deşi Adrian Mutu a fost întotdeauna înconjurat numai de femei frumoase, se pare că Sandra a reuşit să îl facă să uite de trecut. Fostul fotbalist a acceptat invitaţia lui Cătălin Măruţă la podcastul său, acolo unde a povestit cum a început povestea de dragoste cu acuala sa parteneră.

„Eu am văzut-o pe Sandra când era mai mică, când era la Miss România, avea 15 ani, mi-a plăcut de atunci, îmi plăcea de faptul cum arăta, aveam 30 de ani pe vremea aia, eram și însurat. Când am divorțat eu m-am mutat și în România și am avut posibilitatea să o cunosc pe Sandra și m-am bucurat”, a povestit Adrian Mutu, în cadrul podcastului lui Măruță.