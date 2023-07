Abramburica Dana Rogoz, dezbrăcată complet! Fosta vedetă din La Bloc a experimentat o baie publică termală în Japonia: „Mi-am făcut curaj și am intrat”

Sezonul estival este în toi și multe dintre vedetele românești au plecat în vacanță. Dacă majoritatea aleg destinații exotice cu plaje întinse și temperaturi ridicate, Dana Rogoz a decis să își petreacă zilele de vacanță într-o destinație mai atipică. Vedeta și-a luat familia și a plecat departe de plaiurile românești, tocmai în Japonia, unde a avut parte de o experiență inedită.

Dana Rogoz se bucură din plin de zilele libere. Pentru această vară, actrița a avut în plan o vacanță specială. Alături de întreaga familie, vedeta a plecat într-o călătorie unică în Japonia. Se află acolo de câteva zile și, deja, a trăit o mulțime de experiențe inedite. Printre altele, Dana Rogoz și soțul său au testat ceea ce se numește onsen. Mai precis, au renunțat la inhibiții și la haine și au intrat în una dintre cunoscutele băi publice termale din Japonia.

(CITEȘTE ȘI: FRUMOASA VEDETĂ PRO TV CARE A LUAT 9.79 LA BACALAUREAT. S-A PREGĂTIT PENTRU BAC ÎN PARALEL CU FILMĂRILE)

Dana Rogoz: „Trei zile mi-am făcut curaj”

După mai multe zile în care a făcut planul și în care s-a încurajat singură, Dana Rogoz a decis să încerce una dintre atracțiile din Japonia. Actrița și-a dorit să testeze onsen-ul, ceea ce înseamnă o baie publică, în care se găsește apă termală caldă și în care doritorii intră fără haine sau costum de baie. Fiind o fire destul de pudică, Dana Rogoz a fost reticentă inițial, însă, după trei zile de stat în Japonia și-a făcut curaj.

Actrița a renunțat la inhibiții și la haine și a testat baia termală din Japonia, iar experiența a fost una de vis. După primele minute în care s-a acomodat cu situația și a uitat de faptul că a renunțat și la costumul de baie, Dana Rogoz a simțit din plin efectele. Actrița a intrat într-o atmosferă de relaxare completă, s-a detensionat și a fost cucerită. Experiența i-a priit de minune și chiar și-a convins și soțul să îi urmeze exemplul.

„Pe seară am luat cina în Shibuya (pe care voiam să o vedem și noaptea), apoi ne-am întors la hotel pentru a încerca onsen-ul. Ei bine, da! După trei zile în care mi-am făcut curaj, am intrat – complet dezbrăcată – în onsen-ul hotelului nostru. Am citit de zece ori înainte care sunt regulile pentru a intra într-o astfel de baie publică cu apa termală, ca nu cumva să fac vreo greșeală. Ei sunt atât de disciplinați, riguroși, corecți, încât nu vrei să provoci cine știe ce … dezechilibru.

Țin să spun că am fost foarte sceptică. Nu am făcut niciodată nudism și nu credeam că voi reuși să mă simt vreodată relaxată în timp ce stau goală, înconjurată de alți oameni. Dar cert e că am urmat întocmai ritualul și după câteva minute de stat în apa fierbinte, ascultând muzica ambientală și simțind, din când în când, adierile de vânt, parcă m-am desprins de tot ce e în jur și am rămas singură cu gândurile mele. Ca un personaj al lui Murakami, pe fundul unei fântâni.

Mi-a plăcut atât de mult, încât l-am convins și pe Radu să intre, firește, în zona dedicată bărbaților. Teoretic au voie și copiii, dar atmosfera la acest onsen era atât de serenă, încât am preferat să facem cu schimbul. Adică unul dintre noi să rămână cu ei în camera de hotel, în timp ce celălalt se bucură de această experiență unică”, a povestit Dana Rogoz, în mediul online.

(VEZI ȘI: S-A TERMINAT PENTRU DANA ROGOZ! ANUNȚUL CARE CONSEMNEAZĂ FINALUL „MARIAJULUI” DINTRE ACTRIȚĂ ȘI COLABORĂRILE CU TELEVIZIUNEA, LOCUL ÎN CARE A DEVENIT CELEBRĂ)