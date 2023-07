Frumoasa vedetă Pro TV care a luat 9.79 la Bacalaureat. S-a pregătit pentru BAC în paralel cu filmările

Ultima perioadă a fost una de foc pentru absolvenții de liceu. Săptămâna trecută s-au dat probele scrise la BAC, iar la începutul acestei săptămâni s-au aflat rezultatele. Emoțiile au fost mari și prin aceleași trăiri au trecut în urmă cu ani de zile și unele dintre vedetele Pro TV. De exemplu, perioada în care a trebuit să susțină examenul maturității a fost destul de grea pentru Dana Rogoz, care trebuia să se împartă între filmări și școală.

Dana Rogoz este una dintre actrițele din România care au intrat încă de la o vârstă forte fragedă în lumina reflectoarelor. La vârsta de numai 3 ani apărea pentru prima dată pe micile ecrane, ca parte a grupului vocal Minisong. Mai apoi, la 9 ani devenea Abramburica, iar la 16 ani juca în serialul La Bloc, lider de audiență la acea vreme. Filmările pentru sitcomul românesc au durat vreme de cinci ani, timp în care actorii își petreceau mare parte din zi pe platourile de filmare.

Așa că perioadă în care Dana Rogoz trebuia să susțină BAC-ul a fost una destul de grea. Actrița a vrut să meargă în paralel cu filmările și cu școala, însă misiunea era dificilă. Dar cu toate acestea, vedeta Pro TV a reușit să se descurce de minune. Colegii de pe platouri au susținut-o și chiar i-au amenajat o cameră specială în care să poată învăța în pauzele de filmare.

Dana Rogoz s-a dovedit o elevă silitoare, și nu doar că a terminat liceul ca șefă de promoție, ci a reușit și să ia examenul maturității cu o notă foarte mare. Actrița a avut media 9.79 la BAC.

„Echipa a înțeles că aveam nevoie să mă retrag să-mi fac temele și mi-au pus la dispoziție o camera specială în care să mă pregătesc în paralel și pentru școală. Așa că în pauzele de filmări, eram în camera special, făcându-mi temele.

Am fost un copil studios și mă mândresc și azi că am fost șef de promoție la Liceul Gheorghe Lazăr, la secția de filologie. În plus, am reușit să mă pregătesc bine și pentru Bacalaureat, unde am reușit să obțin media finală 9.79”, a spus Dana Rogoz, potrivit impact.ro.

„Puțină lume știa”

Mare parte din viața Danei Rogoz a fost marcată de serialul La Bloc. Alături de colegii ei a învățat multe lucruri și a făcut primii pași spre o carieră în actorie. De asemenea, tot pe platourile de filmare ale sitcomului, actrița a trăit o experiență interesantă. La 10 ani după ce serialul s-a încheiat, a fost făcută o reuniune și un episod special, iar momentul a rămas adânc în memoria Danei Rogoz. Puțină lume știe că la acea vreme, actrița era însărcinată, cu primul ei copil.

„Puțină lume știa, dar am filmat atunci fiind însărcinată cu Vlad. Fiind slăbuță de felul meu, nu s-a văzut! Așa că serialul ăsta mi-a marcat viața în mai multe feluri!

Ani buni, cam jumătate sau și mai bine din săptămână ne-o petreceam pe platourile de filmare, jucând sau repetându-ne rolurile. Am încercat să ținem legătura cât mai mult posibil, pentru că viața te așază în tot felul de situații. Însă mai vorbim și azi, periodic”, a mai spus Dana Rogoz.

Ce note au luat la BAC vedetele Pro TV

Și dacă tot am vorbit de rezultatele bune pe care Dana Rogoz a reușit să le obțină la BAC, trebuie să aruncăm o privire și asupra performanțelor altor vedete Pro TV. De exemplu, Monica Bîrlădeanu, colegă de serial (Groapa) cu Dana Rogoz, a reușit la rândul ei să treacă de examenul maturității cu brio. Bruneta a luat BAC-ul cu o medie de 9.18.

În ceea ce o privește pe Theo Rose, jurata de la Vocea României, a reușit la rândul ei să se descurce destul de bine la BAC. Artista a urmat un liceu cu profil muzical, iar examenul maturității l-a trecut cu o medie de 7.45. De asemenea, jurata de la Românii au Talent se înscrie și ea în rândul vedetelor Pro TV care au reușit să facă o figură frumoasă la BAC. Andra a absolvit cu o medie de 9.07.

