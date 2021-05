Academica bate Sepsi și urcă pe locul 5 în play-off-ul Ligii 1!

Academica Clinceni a învins-o pe Sepsi OSK Sfântu Gheorghe cu scorul de 2-1 (1-1), la Călăraşi, într-un meci din etapa a noua a play-off-ului Ligii 1.

Echipa lui Leo Grozavu a deschis scorul prin croatul Adnan Aganovic (min.13), dar ilfovenii au egalat după doar două minute prin Cristian Tănase (min.15), 1-1 fiind și scorul primului mitan. Golul victoriei pentru Academica a fost reuşit de bulgarul Ţvetelin Ciunciukov (min. 54), cu un şut de la circa 22 de metri, la vinclu.

„Mă bucur că am pus în practică ceea ce am lucrat şi ceea ce am vorbit cu băieţii. Jucătorii merită toate felicitările pentru felul cum se comportă, nemaiavând un obiectiv mai îndrăzneţ. Dacă mai erau câteva meciuri, cred că era foarte greu cu noi. Le-am dat o primă de trei zile libere. Merită, merită. Sunt bucuros că încă o dată demonstrăm că în acest playoff nu suntem întâmplător, aşa cum s-a spus. Marea majoritate este la final de contract, inclusiv eu. Am vorbit deja cu cei din conducerea mea, ne reorganizăm şi vedem ce vom face. Se discută, încă nu am semnat nimic”, a declarat Ilie Poenaru, antrenorul principal al formației din Clinceni.

În urma acestui rezultat, Academica a urcat pe locul 5, cu 32 de puncte, cu unul mai mult decât FC Botoșani care a căzut pe locul 6. Rezultatul avantajează Universitatea Craiova care este sigură că va încheia pe locul al treilea acest play-off. Chiar dacă ar termina sezoul la egalitate cu Sepsi OSK în ultima etapă, oltenii vor fi avantajați având în vedere că trupa lui Grozavu a beneficiat de rotunjirea cu 0.5 puncte aplciată echipelor care au terminat „regularul” cu punctaj impar.