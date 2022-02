Accesoriul bizar cu care a fost surprinsă Kim Kardashian la piscină. Fanii, confunzi când au văzut-o aşa

Kim Kardashian și-a surprins din nou fanii de pe rețelele sociale după ce a postat pe contul său de Instagram o serie de fotografii realizate în pisicină, în toiul nopții.

Vedeta care are 41 de ani, arată senzațional într-un costum de baie din două piese. Accesoriul care a suprins însă, a fost o pereche de mănuși din piele. Mai mult decât atât, chiar dacă soarele apusese de ceva vreme, Kim nu a renunțat la ochelarii de soare supradimensionați, care s-au îmbinat perfect cu ținuna și cu părul ei ud.

„Înot de noapte”, a scris Kim Kardashian la descrierea caruselului de fotografii postate pe contul său de Instagram.

View this post on Instagram A post shared by Kim Kardashian West (@kimkardashian)

Kim Kardashian este mai fericită ca oricând

Kim Kardashian trăiește o poveste de dragoste superbă alături de comediantul Pete Davidson, cei doi începându-și relația la puțin timp de la divorțul dintre ea și tatăl copiilor ei. Câțiva apropiați ai vedetei au declarat pentru revista People că aceasta este „cu adevărat fericită” în relația cu bărbatul de 28 de ani.

Kim Kardashian a apărut în atenţia publicului în 2007 cu reality show-ul despre familia ei. Chiar şi în prezent, „Keeping up with the Kardashians” este unul dintre cele mai populare seriale. Bruneta a avut succes și în afaceri, în diverse domenii, de la o aplicație pentru telefoane, până la cosmetice. Mai mult decât atât, revista „Forbes” îi estimează averea la 780 de milioane de dolari.

Kim Kardashian a cerut divorțul

Kim Kardashian a cerut să divorțeze de Kanye West invocând ”diferențe ireconciliabile”, însă se pare că a fost vorba de infidelitate. Chiar dacă ea a fost cea care a intentat divorțul, vedeta a trecut prin clipe grele și a avut de-a face cu stări de depresie. Se pare că toată această presiune, cât și ruperea relației în sine au adus-o la capătul puterilor pe vedetă.

„Sincer nu mai pot face asta. De ce sunt încă în acest loc în care sunt blocat de ani de zile? El se mută în fiecare an într-un alt stat și ar trebui să fim împreună să creștem acești copii… Este un tată uimitor, a făcut o treabă uimitoare”,a spus Kim Kardashian cu ceva timp în urmă.

Sursa foto: Facebook