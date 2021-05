Accident teribil în Vaslui. O șoferiță recidivistă de 19 ani a lovit cu mașina două adolescente. Sătenii sunt revoltați: „Are atacuri de panică”

În weekendul acesta, în comuna Bunești Averești din județul Vaslui, o șoferiță de 19 ani a provocat un accident îngrozitor. Două adolescente au ajuns în stare gravă la spital după ce tânăra a intrat direct în ele.

Potrivit site-ului Vremea Nouă, tânăra care a provocat accidentul nu este la prima abatere. Ea mai are la activ un accident, în urma căruia i-a fost suspendat permisul de conducere pe care îl recuperase cu doar câteva zile înainte de tragedie.

Sătenii sunt revoltați. Oamenii din sat spun că tânăra are anumite atacuri de panică și se miră că mai este lăsată să conducă. “Nu e, dom’le, șoferia pentru ea. Câți oameni mai vrea să omoare, ca să înțeleagă că nu are treabă cu condusul?!”, spun aceștia.

Lipsa de experiență și-a spus cuvântul

În timp ce cobora o pantă, și s-a întâlnit cu grupul de copii, probabil s-a panicat, mai ales că din sens invers venea și o altă mașină. Ea spune că a încercat să evite producerea unui accident, dar a acroșat cele două fete, mai scrie sursa citată.

„Una din fete are cam 15 – 16 ani. Nu are 18, cum s-a zis. Cealaltă are 12 ani. Fetele erau cu mai mulți copii, se plimbau, că e sărbătoare mare și copiii se adună, mai stau de vorbă. Șoferița le-a acroșat pe cele două fete, deși spune că a încercat să evite.

Acum numai ea știe ce a gândit și cum a reacționat. Nu cred că avea viteză prea mare, căci dacă avea, putea fi, Doamne ferește, mult mai grav. A venit elicopterul SMURD pentru una dintre fetițe, pentru cea mai mare, care e mai grav lovită. Să sperăm că totul va fi bine și își va reveni.

Sincer să fiu, eu am atâția ani de experiență în șofat și mereu le spun la fiecare dintre tinerii aceștia care iau permisul și mână ca la raliu. Le spun să fie atenți, să nu meargă cu viteză, să vadă că pot fi copii pe stradă, iar copiii sunt imprevizibili, știm cu toții.

Mai ales dacă sunt în grup, ei brusc se împrăștie și șoferul este derutat. De aceea este foarte bine să se circule cu prudență, cu atenție, mai ales când nu ai expriență și nici reflexele nu sunt formate cum trebuie. Iată ce nenorociri se pot întâmpla, din păcate! Să dea Dumnezeu ca ambele fetițe să fie bine, să poată fi ajutate de medici să treacă peste această cumpănă”, a spus primarul Vasile Tărăgan.

