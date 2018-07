Accident violent în Capitală. Un șofer a lovit mai mulți pietoni! Printre victime se numără o fetiță de 5 ani

Circulația e îngreunată pe bulevardul Nicolae Grigorescu din Capitală, după ce șoferul unei mașini a pierdut controlul volanului și a pătruns pe scuarul ce delimita benzile, lovind mai multe persoane. La accident au ajuns cinci echipaje SMURD, o fetiță de 5 ani și tatăl ei fiind în drum spre spital.

Șoferul unei mașini a pierdut controlul volanului în timp ce se deplasa pe bulevardul Liviu Rebreanu din Capitală și a lovit mai multe persoane. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Bucurețti-Ilfov, o fetiță în vârstă de cinci ani are o fractură la genunchi și se află în drum spre spitalul pentru copii „Marie Curie” (Budimex). De asemenea, și tatăl ei are o fractură la gleznă și este transportat la spitalul „Bagdasar-Arseni”. În urma accidentului a mai fost lovită și o minoră în vârstă de 14 ani, însă nu are probleme medicale deosebite.

În urma apelurilor la 112, au fost trimise la fața locului cinci echipaje SMURD, mai arată reprezentanții ISU.

Primele verificări arată că șoferul mașinii ar fi efectuat virajul la stânga și a pierdut controlul asupra direcției de mers, intrând pe scuarul ce desparte sensurile de circulație. În prezent, pe bulevardul Nicolae Grigorescu, dinspre strada Postăvarului, se circulă pe banda II de mers, arată reprezentanții Brigăzii Rutiere.

Șoferul are 65 de ani și a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind 0.