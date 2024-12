Accidentul care a obligat-o pe Gabriela Cristea să renunțe la marele ei vis din adolescență: „Am și acum un deget rupt”

Gabriela Cristea este una dintre cele mai îndrăgite prezentatoare de televiziune din România, dar puțini știu că succesul în acest domeniu nu a fost primul ei vis. Cu toate că acum are o carieră impresionantă pe micul ecran, bruneta a avut, încă din copilărie, o altă pasiune care i-a marcat primii ani de viață.

Vedeta a știut întotdeauna că are o latură artistică puternică. Încă din copilărie, a fost atrasă de artă și și-a dedicat o bună parte din timpul său activităților creative. Totuși, un eveniment neașteptat i-a schimbat complet direcția.

Într-un interviu recent, Gabriela Cristea și-a amintit cu emoție despre perioada în care făcea balet. Încă de mică, visa să devină balerină și a muncit din greu pentru a-și împlini acest vis. Din păcate, adolescența i-a adus și un moment dificil.

„Am făcut balet, am avut un accident când eram în liceu și nu aș fi putut să profesez. Am și acum un deget rupt la un picior.”, a spus prezentatoarea TV la Fresh by Unica.