Această tânără și-a comandat haine de pe internet, dar a avut un șoc când a deschis coletul. Ce a putut să găsească în buzunarul unei jachete: ”Este dezgustător”

O femeie din UK a avut parte de o surpriză neașteptată, după ce și-a luat haine de pe internet. Toni a așteptat cu sufletul la gură pachetul pe care și l-a comandat, însă atunci când l-a primit și l-a deschis, a rămas cu un gust amar. Tânăra și-a spus experiența pe TikTok, acolo unde videoclipul ei a făcut înconjurul internetului.

Toni McRae, o tânără din Marea Britanie, a avut parte de o surpriză neplăcută, după ce a comandat haine pe internet. Tânăra și-a luat diferite articole vestimentare de pe un site din UK și își aștepta pachetul nerăbdătoare. Pentru că este foarte urmărită în mediul online, femeia a decis să le arate și internauților tot ce și-a comandat. Nici prin cap nu i-a trecut ce avea să pățească. A deschis coletul entuziasmată și a început să probeze hainele.

În buzunarul unei jachete de la un brand britanic, Toni a găsit un șervețel folosit, fapt care a dezgustat-o. Blondina a rămas dezamăgită de întreaga situație prin care a trecut, dat fiind faptul că jacheta respectivă era deja purtată.

“Am vrut să fac o despachetare a comenzii mele Very pe TikTok pentru a le arăta tuturor ce am primit, dar de fapt sunt foarte foarte dezgustată”, a spus Toni, în videoclipul postat pe internet.

Tânăra a primit haine deja purtate

Britanica este virală pe TikTok, unde este urmărită de peste 4.500 de oameni. Așa că, filmarea ei a devenit imediat virală și a făcut înconjurul internetului. Clipul ei a făcut sute de mii de vizualizări, într-un timp foarte scurt.

“A doua este o jachetă frumoasă, nu mă înțelegeți greșit. Am scos totul din ambalaj și era [ambalajul returnat] în interiorul ei. M-am gândit: ‘e ciudat – mă întreb la ce folosește asta’. Este evident că este un pachet returnat pe care l-au deschis, au scos această jachetă din el și au băgat-o înapoi acolo dintr-un motiv oarecare (nu sunt foarte sigur care este motivul).

Ceea ce mi s-a părut interesant a fost faptul că biletul de retur era acolo. Ultimul client care a returnat-o a spus: ‘Această jachetă a fost purtată și trimisă înapoi de un client anterior. Miroase a parfum, are păr șaten pe ea și are un șervețel folosit și o chitanță în buzunar. Este dezgustător. Nu glumesc – este o chitanță, nu mă ating de ea, dar în buzunar este un șervețel folosit, cu păr maro pe el și miroase a parfum!”, a adăugat femeia.

Ce reacție a avut brandul de haine

Brandul de haine din UK, de unde Toni și-a comandat haine, a avut și o reacție după ce videoclipul tinerei a devenit viral. “Noi inspectăm cu atenție fiecare articol care ne este returnat pentru a evalua dacă este potrivit pentru revânzare. Am contactat clientul în acest caz pentru a ne cere scuze și pentru a oferi un gest de bunăvoință pentru experiența sa, care a fost cu mult sub standardele înalte pe care ni le-am stabilit. Am investigat acest incident, care a avut loc în februarie și a fost un caz de eroare umană. Am luat măsuri pentru a ne asigura că o greșeală similară va fi evitată pe viitor”, a transmis un reprezentant al companiei, potrivit Mirror.