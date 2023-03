Acești doi iubiți au crezut că au cumpărat casa visurilor lor, însă, la câteva minute după ce s-au mutat, au aflat de ce era atât de ieftină, de fapt

Un cuplu din Jersey City, New Jersey, care era în căutarea unei locuințe, a avut parte de o surpriză neplăcută atunci când a descoperit o casă scoasă la vânzare la un preț incredibil de mic. Sydney Lima și iubitul ei, Kieran Walsh au fost atrași de casa cu trei etaje, care părea a fi o oportunitate de „aur” pentru a-și cumpăra o locuință, dar au descoperit că prețul mic avea o explicație neașteptată.

Sydney și Kieran ajunseseră în punctul în care voiau să renunțe la ideea de a mai căuta o casă, tocmai pentru că nu găsiseră nimic potrivit pentru ei. Până într-o zi, când cei doi au dat peste un anunț ce părea de vis. O casă cu trei etaje, la un preț extrem de acceptabil. Nu au stat prea mult pe gânduri și au decis să meargă să vizioneze locuința respectivă. Habar n-aveau ce urma să-i aștepte și care era motivul pentru care casa a fost scoasă la vânzare la un preț atât de mic.

Ce au descoperit cei doi iubiți, după ce au ajuns în casa respectivă

Când au intrat în casă, au descoperit că fostul chiriaș era un om foarte strângător, iar locul era încă plin de bunurile lui. Casa era atât de plină de lucruri, încât abia puteau să intre pentru a arunca o privire. Cu toate acestea, cuplul a decis să programeze o vizionare pentru a vedea mai îndeaproape locuința, chiar dacă cei doi au fost șocați de situația în care au găsit-o.

„Nu puteai să intri pe ușă, atât de multe lucruri erau acolo, era o întreagă nebunie. Când am intrat în cele din urmă, am rămas uimită. Nu am mai trăit niciodată așa ceva.

Mă simt ca și cum aș fi fost în creierul acelei persoane. Erau atât de multe lucruri în exces și nu puteai să mergi fără să te împiedici. Erau lucruri peste tot, dar în același timp parcă era atât totul de organizat, era atât de uimitor.

Primul meu gând a fost: «Sfinte Sisoe, ăsta este un haos organizat». Totul era acoperit, chiar și scările, nu puteai să mergi pe scări. Nu era niciun centimetru din casă care să nu fie plin”, a declarat tânăra, potrivit Ladbible.com.

Casa a fost găsită aproape invadată de obiecte, inclusiv cărți, haine, discuri și scrisori nedeschise, amestecate cu alte lucruri pe care oamenii le adună de-a lungul vieții. Casa era literalmente plină până la tavan și cea mai mare parte a „colecției” era compusă dintr-un amestec între biblii și filme porno. Potrivit lui Sydney, „nu exista nicio zonă a casei care să nu fie acoperită de cărți”, dar ea și partenerul său, Kieran, au realizat curând că multe dintre acestea erau fie religioase, fie obscenități.

Cu toate acestea, cuplul nu s-a descurajat de cantitatea enormă de obiecte lăsate în urmă și a decis să cumpere casa. După achiziționare, au început să facă săpături prin noua lor locuință, curioși să descopere mai multe despre fostul proprietar și colecțiile sale aparent șocante.

În casă erau obiectele fostului proprietar / foto: Twitter