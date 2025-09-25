Acești papuci de damă pot cauza cancer. Au fost retrași deja de pe piață

Un produs aparent banal, cumpărat pentru confort și preț mic, s-a dovedit a fi un real pericol pentru sănătate. Este vorba despre papucii de damă marca „Clogs”, retrași de urgență de pe piață după ce s-a descoperit că materialele din care sunt fabricați conțin substanțe extrem de toxice.

Un lanț de magazine de tip discount a lansat un avertisment important pentru clienți. Se pare că papucii de casă pentru femei marca „Clogs” sunt retrași de urgență din cauza unor substanțe chimice periculoase pe care le conțin.

Acești papuci de damă pot cauza cancer

Lanțul de magazine KiK a emis un avertisment public, explicând că anumite componente din acești papuci depășesc cu mult limitele legale. Testele de laborator au scos la iveală concentrații ridicate de Dibenzo(a,h)antracen, un compus interzis și clasificat drept cancerigen, mutagen și toxic pentru reproducere. Cu alte cuvinte, există mai multe probleme: poate declanșa cancer, poate afecta ADN-ul și dezvoltarea fătului.

Modelul retras avea imprimeu floral și a fost pus în vânzare începând cu 3 iunie în magazine și, din 13 iunie, și online. Mulți clienți au fost atrași de prețul de doar 3,99 euro perechea, însă acum compania trage un semnal de alarmă:

„Articolul nu trebuie purtat sub nicio formă, există risc pentru sănătate.”, transmite KIK.

KiK le cere cumpărătorilor să returneze urgent papucii în oricare dintre magazine, fără a fi necesar bonul fiscal. Contravaloarea produsului va fi rambursată integral. De asemenea, consumatorii sunt sfătuiți să își anunțe apropiații pentru a evita folosirea acestor papuci periculoși.

Practic, ceea ce trebuia să fie o achiziție simplă pentru casă s-a transformat într-un scandal de sănătate publică.

