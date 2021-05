Alex Bogdan a făcut o superbă declarație de dragoste, în direct la emisiunea moderată de Cătălin Măruță, la Pro TV. Actorul are o relație de doi ani și a povestit cum a început totul, dar și cât de mult o iubește pe femeia care l-a cucerit din prima clipă.

Alex avea să povestească și cum a întâlnit-o pe Cătălina Mihai, în urmă cu doi ani, colegi de teatru fiind. Întâmplarea avea să fie o provocare pentru Bogdan, una pe care a trecut-o cu brio. Actorul Alex Bogdan de la „Mondenii” este, acum, îndrăgostit lulea, după cum a dezvăluit chiar la Măruță. „Iubita mea se uită la mine acum, pe calea asta o sărut şi o iubesc! Facem doi ani acum în mai, pe 14 mai… Noi am lucrat împreună mai de mult la un spectacol, era complicat, ea era într-o altă relaţie, dar spre final. Când am văzut-o prima oară, am rămas trăznit. Când te plezneşte iubirea, eşti fără niciun instrument de apărare. O iubesc de mor”, a dezvăluit Alex Bogdan. (CITETE ȘI: FOTO | CUM ARATĂ SOȚIA LUI GIANI DIN LAS FIERBINȚI. OANA ȘI COSTI DIȚĂ AU DOI COPII)

Actorul Alex Bogdan a făcut dezvăluirea, în direct, la Măruță: ”O iubesc de mor!”

Pe 14 mai, cei doi vor sărbători doi ani de când formează un cuplu, iar Alex Bogdan avea să facă o declarație de dragoste superbă. Cătălina Mihai este născută pe data de 19 iunie 1997 și a absolvit Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică IL Caragiale în anul 2019. (NU RATA: FOSTUL SOȚ AL ANDREEI BĂLAN ȘI-A CONTRARIAT ”IUBITELE” ”TATA ȘI-A PETRECUT TOATĂ VIAȚA-N PUȘCĂRII ȘI…”)

Actriță la rându-I, ea se bucură de o carieră frumoasă. A apărut în filmul ‚Heidi’, dar a fost și nominalizată la două categorii la Premiile Gopo 2020. Cătălina Mihai a dus premiul acasă pentru ‚Tânăra speranță’, dar numele i-a apărut și la categoria ‚Cea mai bună actriță’. Cei doi aveau să apară împreună în serialul ‚Mangalița’.