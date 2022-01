Cu emblema ”câinilor” la atac! Așa a ”lovit” actorul Bogdan Dumitrescu, zilele trecute, atunci când a dat o fugă la curățătorie, pentru a-și ridica sacourile și cămășile. S-a echipat lejer, cu un trening de pe care nu a lipsit stema lui Dinamo, formația sa de suflet. CANCAN.RO are imaginile și vi le prezintă, în exclusivitate.

A venit și ziua în care Bogdan Dumitrescu a trebuit să-și ridice frumusețe de cămăși și sacouri, pe care le dusese la curățat. Așa că actorul s-a îmbrăcat pe fugă, dar a luat din dulap treningul pe care ”trona” emblema lui Dinamo. Apoi a urcat, pe fugă, în mașină și a ajuns la destinație. A intrat în sediu și a preluat hainele, împachetate frumos, pentru a nu fi ”răscolite” de vânt sau de cine mai știe ce.

Cu ele în mână, Bogdan a ajuns la mașină. A deschis portbagajul și a așezat îmbrăcămintea acolo. A închis, a urcat la volan și, atent, s-a instalat pe bandă. Apoi a „călcat-o” până acasă, unde avea să ordoneze totul în șifonier.

Cine este Bogdan Dumitrescu

Bogdan Dumitrescu, identificat cu ”Caporalul Chiorete”, din serialul „Trăsniți în NATO”, este pasionat de sport și drumeții. A absolvit Școala Populară de Arte, la secțiunea canto, și și-a început activitatea artistică în emisiunea Chestiunea zilei. Comedy-show-urile „Râdeți cu oameni ca noi”, „Tilică, steluță de cinema” și „Pitici și tătici” i-au adus actorului câteva roluri de referință.

Serialul „Trăsniți în NATO” avea să-l propulseze însă pe Bogdan Dumitrescu la funcția de caporal al armatei „trăsnite”, de la Prima TV.

Iar în privința preferințelor muzicale, actorul este selectiv. Este fan evergreen-uri, iar artiști precum Tom Jones, Nat King Cole, Louis Amstrong, Eric Clapton, Sting, Celine Dion și Engelbert Humperdinck se numără printre cântăreții săi preferați. ”Adios marequita Linda”, ”Green grass of home”, ”Please release me”, ”English man in New York” și ”My father’s eyes” sunt doar câteva dintre melodiile sale preferate.

Actorii preferați ai lui Bogdan Dumitrescu? Robert de Niro, Jack Nicholson, Anthony Hopkins, Joe Pesci, John Wayne și Charlie Chaplin! Iar filmele pe care actorul le vizionează de câte ori are ocazia sunt Stăpânul inelelor, El Dorado, Dictatorul și Casino, potrivit cinemagia.ro.

