Fostul raket din serialul de la Pro TV s-a călugărit. Cum arată acum “fratele Andrei” de la Sihăstria Putnei

După Mihai Coadă, cunoscut drept ”Nelu Curcă” din serialul ”La Bloc”, un alt actor care s-a făcut remarcat într-un serial la PRO TV a ales calea mănăstirii. Raketul Ivan din ”Atletico Textila” s-a retras din viața publică pentru a se dedica rugăciunii. CANCAN.RO vă prezintă imagini inedite cu actorul devenit călugăr.

Ovidiu Cuncea și Mihai Coadă sunt doar două dintre numele sonore din viața teatrului și televiziunii românești care au renunțat la lumina reflectoarelor pentru o viață duhovnicească. De ceva timp, pe lista vedetelor care au luat calea mănăstirii s-a alăturat și Andrei Ciopec, tânărul actor care l-a interperetat pe raketul Ivan în serialul de comedie de la PRO TV ”Atletico Textila”.

O viață nouă

Potrivit surselor noastre, de mai bine de doi ani, Andrei Ciopec a ales să se retragă din lumea mirenilor și să dedice rugăciunii, în cadrul unei vieți monahale. Potrivit surselor noastre, fostul actor Andrei Ciopec a început o nouă viață duhovnicească la Mănăstirea Sihăstria Putnei, acolo unde, zilele trecute, a și fost vizitat de un coleg de breaslă. (NU RATA: OVIDIU CUNCEA, TRANSFORMAT DUPĂ CE A RENUNȚAT LA PREOȚIE ȘI A DEVENIT CĂLUGĂR)

”Alături de «Fratele Andrei», fostul actor Andrei Ciopec. Mi-a fost dor de el. L-am căutat la Mănăstirea Sihăstria Putnei și l-am găsit. Ne știm de câțiva ani buni, datorită Părintelui Irineu Curtescu, când traversam amândoi o perioadă a vieții nu foarte frumoasă.

Dumnealui mi l-a recomandat ca fiind «Andrei Actorul». A fost o adevărată binecuvântare plină de încărcare sufletească și duhovnicească toată experiența de la Sihăstria Putnei. Așa cum l-am cunoscut pe Andrei, mereu să împărtășească un gând și un sfat bun și oferind totul.

Săptămâna aceasta s-au împlinit 2 ani de când Andrei a plecat din lumea noastră a mirenilor și a ales lumea monahală, gândindu-se la noi toți și rugându-se pentru noi. Blagosloviți și iertați!”, a fost mesajul postat de Andrei Dumitrescu, după vizita la Mănăstirea Sihastria Putnei.

„Lupt zilnic să fiu mai bun”

„Lupt zilnic să fiu mai bun, aşa cum pot. Lumeşte vorbind, nu cred că există ceva care să mă satisfacă mai mult decât actoria. Nu există altă meserie către care m-aş putea îndrepta. Dar în afara sferei lumeşti există cea duhovnicească…

Și anume o atenţie mai mare spre interiorizare, spre căutarea unei linişti, a acorda mai mult timp lucrului cu mine ca om, a acorda mai mult timp rugăciunii”, mărturisea Andrei Ciopec, potrivit unor publicații din România.

S-a ”bătut” cu Steven Seagal

”A fost o experiență plăcută să lucrez cu Seagal, i-am făcut trucuri, am mai împărtășit câteva idei, am mai vorbit despre Jeet kune do și ne-am bătut, în film. Evident, am luat bătaie, iar scena de deschidere a filmului în care joc s-a încheiat cu mine încasând un glonte-n cap.

Nici cu o lună în urmă mai fusesem «executat» într-un scurt-metraj în care am interpretat rolul unui deținut politic”, declara Andrei, în urmă cu ceva timp, pentru o publicație din România. (VEZI ȘI: NELU CURCĂ DIN SERIALUL “LA BLOC” A LUAT CALEA DOMNULUI)

