Actorul Eric Braeden din „Tânăr și neliniștit” a fost diagnosticat cu o boală cumplită: „Am învățat să-mi ascult mai mult corpul”

Actorul Eric Braeden, celebru pentru rolul său în „Tânăr și neliniștit”, a primit un verdict cumplit din partea medicilor, în urma unor analize. Actorul în vârstă de 82 de ani a fost diagnosticat cu cancer. Dezvăluirile au fost făcute într-un live, pe rețelele de socializare, chiar de către Eric Braeden. Iată detaliile mai jos, în articol.

Actorul Eric Braeden, în vârstă de 82 de ani, a fost diagnosticat cu o boală cumplită. Mai cu seamă, actorul din „Tânăr din neliștit” a descoperit că are cancer. Pe rețelele de socializare, bărbatul care a interpretat rolul lui Victor Newman în serial a făcut o serie de dezvăluiri fanilor săi.

Actorul cu origine germane a explicat că totul a început într-o zi, când a acuzat dureri. După ce a suferit o operație la genunchi, s-a confruntat cu probleme cu prostata. Pentru că se afla în apropierea unui spital, a decis să meargă imediat la un consult. Atunci, actorul Eric Braeden a descoperit, în urma mai multor analize, că se confruntă cu o boală nemiloasă. Având în vedere situația medicală, a dorit să transmită și un avertisment bărbaților.

„Urăsc să fiu atât de personal, dar cred că acest lucru ar putea fi bun pentru unii bărbați mai în vârstă care ar putea sau nu să asculte ce am de spus. Li se va întâmpla și lor. Prostata îți crește pe măsură ce îmbătrânești”, a mărturisit el.

Actorul Eric Braeden primește tratament

Bărbatului i-a fost montat un cateter, după ce a întâmpinat probleme de sănătate. Într-o zi, când se afla în drum spre muncă, a întâmpinat dureri foarte mari. S-a oprit direct la spital: „Eram aproape de spitalul Cedar și m-am gândit, voi merge direct la secția de urologie, ce naiba. S-ar putea să mă recunoască, cine știe, dar o să încerc”.

După discuțiile pe care le-a purtat cu un medic urolog, actorul a mărturisit că nu s-a arătat surprins de propria condiție medicală. Însă a așteptat să primească mai multe rezultate din partea specialiștilor, pentru a se putea hotărî asupra deciziilor ulterioare.

„Deci inutil să spun că am fost surprins. Dar am fost hotărât să mă ocup de asta… Nu se știe cu adevărat ce fel de cancer este până când nu intră în el. (…) Am învățat acum să-mi ascult mai mult corpul și să nu mă dau peste cap. Voi fi, din nou, în formă maximă în curând”, a mai spus el.

A fost supus unei intervenții chirurgicale și este nevoit să meargă săptămânal, timp de șase săptămâni, pentru a primi tratament cu BCG. Practic, este o imunoterapie intravezicală pentru tratarea cancerului de vezică în stadiu incipient. Actorul Eric Braeden a mai mărturisit că va merge, în continuare, la muncă. Diagnosticul primit din partea medicilor nu îl va opri din activitățile care îi aduc plăcere.

Sursă foto: capturi video Facebook