Actorul Eugen Cristea a fost operat: ”Se pare că am făcut intervenția chiar la timp”

Eugen Cristea a fost operat la ochi. Actorul și-a făcut apariția la un eveniment și a dat primele declarații după intervenția suferită.

Direct de la spital, Eugen Cristea și-a făcut apariția la un eveniment cu bandajul pe ochi. Actorul a făcut primele declarații după intervenția suferită și a mărturisit că se simte bine în momentul de față, dar și că a avut noroc deoarece a ajuns pe mâna medicilor la timp. (CITEȘTE ȘI: EUGEN CRISTEA A SUFERIT UN ACCIDENT VASCULAR CEREBRAL! FOSTUL PREZENTATOR DE LA “FERIŢI-VĂ DE MĂGĂRUŞ” : “ÎN VIAŢĂ, TOTUL E O LOTERIE!”)

”Nu e o operaţie grea cea de cataractă şi se pare că am făcut-o chiar la timp. Mă prezint în aceste condiţii pentru că vin aproape direct de la spital, dar nu puteam să lipsesc pentru că eu mai cred încă foarte tare în prietenie şi am vrut să fiu si de aceasta data, şi cu aceasta ocazie, alături de Marina. (…) Totul este în ordine… am fost unul dintre puţinii curajoşi, am facut opratia la diferenţă de o lună, prima data la ochiul drept şi apoi la ochiul stâng. Este vorba despre o operaţie de cataractă care nu are nicio legătură cu regimul meu strict de viaţă şi sănătos, şi aşa cum mi-a spus colectivul de medici”, a spus Eugen Cristea în cadrul unei emisiuni tv.

Eugen Cristea este căsătorit de mai bine de trei decenii cu Cristina Deleanu

Eugen Cristea este căsătorit de mai bine de trei decenii cu actrița Cristina Deleanu, iar unul dintre secretele care i-au ținut împreună atâta timp este…o rețetă. Deși actrița gătește foarte bine, preferata soțului ei va rămâne “celebra cacao caldă“, iar atunci când o primește, își recompensează soția cu zece lei.

„Îi dau 10 lei. Iar pe ea o distrează”, explică actorul. Nu o bea foarte des însă, o dată pe săptămână „Uitaţi, îi pun aici în sertar. Fac colecţie. S-au adunat 40 de lei luna aceasta”, adaugă, râzând, Cristina Deleanu. (VEZI ȘI: EUGEN CRISTEA SI-A TRANSFORMAT GARSONIERA IN MUZEU! ACTORUL ESTE INNEBUNIT MAI CEVA CA O FEMEIE DUPA…)

Băutura e cu adevărat delicioasă şi sănătoasă, conţine antioxidanţi şi se prepară în doar câteva minute. „Pun apa la fiert, adaug cacao, puţin zahăr şi gata”, explică actriţa. „E genială. Preferata mea”, o laudă soţul.

A avut nevoie de ajutorul nutriționistului

Moderaţia este cuvântul de ordine în regimul alimentar al celor doi. Mănâncă sănătos, puţin şi variat. S-au obişnuit aşa de 6 ani, de când au fost pentru prima dată la nutriţionist.

“Nu îmi ieşise bine glicemia şi m-am dus la Lygia Alexandrescu pentru sfaturi. Ea mi-a recomandat un regim pe care l-am ţinut cu stricteţe 4 ani. Am slăbit 10 kg, iar acum mă menţin. Menţin şi stilul alimentar, care presupune mese mici şi dese. De fapt, ele nu se cheamă mese, se cheamă intervenţii, ronţăieli. Nutriţionistul nu ne-a interzis nimic, doar ne-a organizat puţin mesele”, spune Eugen Cristea pentru click.ro.