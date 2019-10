Actrița româncă care l-a impresionat pe Tarantino! Sabina Lisievici a făcut furori la Hollywood!

Sabina Lisievici este prezentată ca actrița româncă ce a făcut furori la Hollywood! Și pe bună dreptate! La 29 de ani, Sabina se poate mândri cu un “palmares american”. A locuit 7 luni în America, chiar în Los Angeles, la Hollywood, în patria celor mai cunoscuți actori și a celor mai țări filme. Acolo a terminat școala de actorie a lui Bobbie Chance, Hollywood Actor’s Showcase, aceeași scoală pe care au făcut-o și Brad Pitt, Jennifer Aniston, Drew Barrymore și alte nume grele din industrie. Și tot acolo a avut inspirația să scrie versurile pentru volumul de poezii recent lansat, “Arde-mă în versuri”.(CITEȘTE ȘI: E INCREDIBIL CU CE SE OCUPĂ, DE FAPT, NAȘA THEODOREI BECALI! FIICA LUI TEIA SPONTE ESTE…)

Dar pentru că își dorește că talentul actoricesc să îi fie recunoscut în România, țara ei, Sabina Lisievici s-a întors la noi, cu studii de actor metodist. Aici își dorește multe roluri în filme, seriale și teatru. Îi curge actoria prin vene, este la al treilea proiect internațional, jucând în filmul "Back 2 Back", alături de Florin Piersic Jr, Paul Diaconescu, Howard Dell, Stanislav Ianevsky și mulți alții. A terminat o renumit școală de actorie de la Hollywood și își dorește să joace alături de Keanu Reeves.

A făcut furori la Hollywood!

“La Hollywood am filmat 2 filme, reprezentative, și am refuzat vreo 3 roluri pentru că am considerat că producțiile nu mă reprezentau. Am jucat în “I am not for sale” – film de lung metraj și cinema, care urmează a fi lansat, și “Wild sunflower”,-un film de scurt metraj produs de mine, în care am avut rol principal și regizat de către regizorul nominalizat la Oscar Jhonathan Heap. Filmul “Wild sunflower” a fost urcat pe imdb pentru a da creditele oamenilor minunați cu care am lucrat dar consider că nu este încă pregătit să vadă lumina zilei sau poate că eu nu sunt. Reprezintă o poveste de dragoste inspirată din propria-mi viață, filmată într-una din fabuloasele vile din Hollywood Hills”, povestește actrița româncă.

L-a impresionat pe Tarantino!

Sabina Lisievici este poate singura actriță de la noi care a avut ocazia să-l cunoască pe marele Tarantino. Emoțiile și-au spus cuvântul, a fost ceva sublim, mai ales când acesta i-a spus că este cu adevărat talentată.

"Era un vis mai vechi de-al meu să ajung la Hollywood. Am stat 5 luni acolo. Am avut rolul principal în filmul "I'm not for sale"! Filmările au durat o lună de zile, iar după aceea am decis să mai stau puțin pe acolo, am făcut școala de actorie a lui Bobbie Chance&Larry Chance, pe care au terminat-o și Brad Pitt, Jennifer Aniston, Drew Barrymore și mulți alții. Acum sunt actor metodist. Este o școală pe care nu aș fi putut să o fac în România pentru că nu există la noi! Mi-a fost mult mai ușor să joc în America, decât la noi. Sper să obțin și aici rolurile pe care mi le doresc și poate să joc alături de marea noastră actriță Carmen Tănase pe care o admir foarte mult. Am avut ocazia la cursurile de actorie din America să dau și mână cu Tarantino, din păcate nu am făcut o poză atunci, așa a fost conjunctură, și chiar îmi pare rău. O să țin însă minte mereu ce mi-a spus, că sunt talentată. A contat și contează mult pentru mine această apreciere!", spune Sabina Lisievici.