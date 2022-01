Acum totul e clar! Gina Pistol, prima reacție după ce s-a spus că s-a despărțit de Smiley

Viaţa Ginei Pistol s-a schimbat radical de când a devenit mămică. Dacă înainte de a deveni mamă, partenera lui Smiley avea timp pentru tot își dorea, în acest an lucrurile s-au schimbat radical.

Gina Pistol a recunoscut pe Instagram că nu a fost nici măcar o iubită bună, dezvăluire ce i-a îngrijorat pe fani, însă, contextul este, de fapt, total diferit. Vedeta a recunoscut că nu a putut să fie ce și-a dorit pentru că a încercat să fie o mamică bună!

”A mai trecut un an, an in care nu am fost cea mai buna EU. Lui nu i-am fost iubita buna. Nici sora buna fratelui. Nici mamei mele cea mai buna fiica. Oamenilor dragi mie nu le-am fost prietena. Sincera sa fiu, nici nu am incercat. N-am fost nici macar buna cu mine. Anul asta m-am pierdut de multe ori si m-am regasit de putine. Anul asta mi-a fost dor de mine. Mi-am lipsit. Si cu toate astea am facut ceva bine. Am facut tot ce mi-a stat in putinta sa fiu o mama buna pentru fiica mea. Anul asta, in schimb, a fost cel mai bun cu mine. Am devenit mama si noi, @smiley_omul , am devenit mai uniti. Va doresc sanatate la minte, trup si mai ales la suflet.Sa aveti un an bun!?”, a scris Gina Pistol pe contul său de Instagram, alături de o fotografie în care își ține fiica în brațe.

Însă, dacă în prima zi anului, le povestea fanilor că nu a fost o iubită bună, în urmă cu câteva ore a postat pe Instastory o fotografie în care apare de tatăl fetiței sale, Smiley. Cei doi par extrem de fericiți, zâmbetul lor fiind unul larg, acest lucru putându-se observa chiar și din spatele măștilor pe care le poartă.

Smiley și Gina Pistol, o familie de vis

De-a lungul timpului Smiley și Gina Pistol au fost extrem de discreți cu relația lor și au ținut-o departe de ochii curioșilor și aceeași rețetă pare că o aplică și în cazul micuței Josephine. Deși cei doi postează în mediul online câteva momente din viața de părinți, preferă să nu dezvăluie chipul fetiței.

Sursa foto: Instagram