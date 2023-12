Acuzaţii de blat la Vocea României, după ce Alexandra Căpitănescu a câştigat concursul! Ce s-a întâmplat cu eleva lui Tudor Chirilă

Vineri, 15 decembrie 2023, Vocea României și-a desemnat câștigătorul. Alexandra Căpitănescu (19 ani), concurenta din echipa lui Tudor Chirilă, a obținut premiul în valoare de 100.000 de euro, dar și trofeul mult râvnit. La nici 48 de ore de la marea finală, antrenorul și eleva sa au intrat în vizorul celor mai critici internauți, cei care cred că finala a fost, de fapt, ”o mare făcătură”.

Alexandra Căpitănescu este Vocea României din acest an. Eleva lui Tudor Chirilă a reușit să câștige trofeul celui de-al 11-lea sezon al show-ului de la Pro TV, dar și premiul de 100.000 de euro. La nici 48 de ore de la desemnarea marelui câștigător, nu toți telespectatorii au primit cu entuziasm vestea, cei mai mulți dintre critici au adus acuzații de ”blat” după ce eleva lui Tudor Chirilă a triumfat în competiție.

Citește și: ADRIAN MINUNE A „RUPT” SCENA LA VOCEA ROMÂNIEI! APARIŢIE SURPRINZĂTOARE ÎN FINALA DE LA PRO TV. VIDEO FABULOS

Pe pagina oficială de Instagram a emisiunii Vocea României, câștigul Alexandrei Căpitănescu nu a fost privit cu ochi bun de către cei mai sceptici internauți. Postarea prin care marea câștigătoare este felicitată a provocat un val de reacții din partea celor care cred că finala a fost ”aranjată”.

„Nu am nimic cu această fată, dar să fim serioși. Nu are tehnică vocală, nu are control, doar a urlat”/ ”Vlad Musat este cu mult peste Alexandra. Era șansa Irinei, dar se pare că oamenilor le plac vocile banale. Să vă fie rușine la toți cei care ați votat pentru Tudor Chirilă”/ Dezamăgitor. Vlad Musta merita mai mult”/ „A câștigat contractul lui Tudor de îl are cu Pro.. mare făcătură. E cu 10 clase Musta peste ea, i-a scăpat vocea pe toate piesele”/ „Mare păcat, Vlad merita încă din audiții”/ „Dezamăgitor, cred că dacă un antrenor câștigă de două ori trebuie înlocuit că e deja prea mult”/ „S-a întâmplat vreodată în istoria Vocii României să acordați premiul celui care într-adevăr merită? O absolută dezamăgire. Felicitări, Vlad”/ „S-a votat mai mult antrenorul. Tudor știe să manipuleze publicul spunând că concurenții lui sunt cei mai speciali din lume, iar oamenii sunt luați de val, asta e, n-ai ce să faci”/ ”Furt pe față”/ , au fost doar o mică parte dintre comentariile internauților.