Adela Popescu a dormit într-o morgă, în frigider! Soția lui Radu Vâlcan, dezvăluiri uluitoare: ”Știu că pare halucinant”

Provocată de către comunitatea sa de pe social media să dezvăluie care este cel mai ciudat loc în care a dormit vreodată, Adela Popescu (37 de ani) a dezvăluit o serie de amănunte neștiute și nebănuite de absolut nimeni. Indiferent de subiect, soția lui Radu Vâlcan (47 de ani) este aproape tot timpul sinceră și asumată. Așa s-a întâmplat și de data aceasta când a mărturisit că îi place atât de mult somnul, încât nu a avut o problemă să doarmă câteva minute în frigiderul unei morgi.

Și, pentru că nu o poate doarmă chiar mereu, și oriunde, Adela Popescu încearcă să se adapteze oricărei situații. A deprins câteva modalități de a păcăli și de a reuși, totuși, să doarmă mai peste tot, rezolvând astfel, o problemă important din viața ei. Întreaga sa comunitate de pe Instagram a fost surprinsă să descopere noi lucruri neștiute despre Adela Popescu.

Cum a ajuns Adela Popescu să doarmă într-o morgă

Vedeta a mărturisit că îi place foarte mult să doarmă și că există situații în care este în stare să facă aproape orice pentru câteva minute de somn. Astfel, Adela Popescu a dezvăluit pe Instagram că a dormit de-a lungul timpul mai peste tot pe unde s-a putut. În baie, cu fundul pe capacul de WC și capul sprijinit de calorifer, la evenimente mondene – cu ochelarii pe ochi, în picioare – sprijinită de un perete, în timp ce făcea pluta în mare, pe masa de operație – înainte de anestezia generală și chiar în frigiderul de la o morgă, somn ”furat” în timpul pauzelor dintre cadrele de filmare.

„Așa cum știți, mie îmi place mult, mult să dorm. Am uneori momente în care îmi este atât de somn, încât îmi vine să mă întind pe jos. La propriu.

Și, pentru că nu o pot face chiar mereu, și oriunde, am deprins câteva modalități de a păcăli și de a reuși, totuși, să dorm, rezolvând astfel, problema.

Am să va las mai jos câteva situații din experiența mea, poate vă servesc drept inspirație:

– în baia nașilor copiilor noștri, cu fundul pe capacul de wc și capul sprijinit pe calorifer.

– la un eveniment monden, cu ochelarii pe ochi, în picioare, sprijinită de un perete.

– la morgă, în frigider, în pauză dintre cadrele de filmare

– în timp ce făceam pluta

– pe masă de operație, înainte de anestezia generală.”, a scris Adela Popescu pe rețelele de socializare.

