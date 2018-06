Adela Popescu a făcut marele anunț, anume, este însărcinată! A spus-o în direct, la TV, în cadrul unei emisiuni. Adela a povestit cum și-a anunțat familia că va aduce pe lume încă un copilaș.

Adela Popescu a dezvăluit pe blogul său cum a dat vestea cea mare întregii sale familii. Momentul a fost unul special şi a avut loc chiar de ziua lui Alexandru.

„Când am aflat că sunt însărcinată pentru a două oară am ridicat ochii spre cer şi am spus: Doamne, dacă va fi fetiţă, vom fi foarte fericiţi. Dacă va fi băiat, vom fi de asemenea foarte fericiţi, dar înseamnă că vei vrea să avem trei. Şi a vrut. 🙂 Vestea am dat-o familiei chiar de ziua lui Alexandru (…)

Înainte de momentul tortului ne-am schimbat toţi patru în tricouri inscripţionate cu mesaje menite să înglobeze toate trăirile noastre legate de venirea pe lume a celui mai nou membru. Surprindere, lacrimi de fericire, panică, extaz, panică din nou, dar şi o linişte ce vine din siguranţa că frăţiorul lui Alexandru va aduce, odată cu venirea lui pe lume, şi mai multă fericire în familia noastră. Micuţule, avem un tricou şi pentru tine! Te aşteptăm!”, a scris Adela Poescu pe blogul său.