Adela Popescu este îngrijorată înainte de naștere: ”Oare cum o să ne descurcăm”?

Adela Popescu este îngrijorată înainte de naștere. Așteaptă să devină ”mamă de doi”, așa cum îi place să spună, însă gândurile nu-i dau pace, iar întrebările pe care și le pune sunt multe. Adela Popescu a scris pe blogul său despre neliniștile care o asaltează în această perioadă.

Vedeta știe că viața de mamă nu este deloc ușoară. Iar o mamă ”de doi” are și mai multe griji.

”Mă gândesc, inevitabil, la tot felul de lucruri. Oare cum o să se împace? Oare cum o să ne descurcăm? Cum o să fie în vacanță? Cum va fi nașterea?”, se întreabă Adela Popescu pe blogul personal. Ea recunoaște că are mai multă experiență de viață în ceea ce privește statutul de mamă, însă venirea pe lume a celui de-al doilea copil trezește emoții cu totul noi.

”Da, nu vă mint, deși se presupune că acum ar trebui să am puțină „experiență”, tot mă gândesc cu o oarecare teamă la acel moment. Nu zic că am avut cea mai grea naștere, pentru că, Slavă Cerului!, nu am avut complicații, dar tot e ceva acolo, care mă apasă. Mă liniștește însă să știu că îi am pe cei dragi alături: familia mea de 10”.

”Fericirea mea vine de la un alt F – familia”

Adela Popescu și Radu Vâlcan formează un cuplu reușit și o familie fericită. Ei mai au un băiețel, Alexandru, iar acum știu că Adela urmează să nască tot băiat.

„Așa cum ați văzut, de cele mai multe ori, fericirea mea vine de la un alt F – familia. Nu aș fi eu fără ei. În majoritatea cazurilor, ei sunt motivul meu de fericire. Nu mi-aș imagina viața altfel. Pentru mine este clar: fericirea este semnul clar al unei vieți depline” a mai scris Adela Popescu.