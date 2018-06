Adela Popescu a spus ce probleme a întâmpinat în timpul sarcinii

Însărcinată în aproape patru luni, Adela Popescu a dezvăluit ce lucru nu mai poate să facă de când a aflat că va deveni mămică pentru a doua oară, dar și ce probleme întâmpină de câteva zile. Amănuntul a ieșit la iveală în cadrul unui interviu cu Libelula și Speak. Cei doi artiști au lăsat să se vadă la TV care e motivul pentru care se ceartă aprins. (Oferta speciala playstation)

Adela Popescu, probleme în timpul sarcinii

Micul secret al vedetei s-a aflat în timp ce îi lua un interviu iubitei lui Speak, iar artistul se afla în spatele camerelor de filmat și îi făcea poze focoasei brunete. La un moment dat, cântărețul s-a așezat pe jos, iar Adela Popescu l-a avertizat: "Nu mai sta pe jos, pentru că răcești la… Eu, de exemplu, nu mai pot sta jos". Fiind însărcinată, prezentatoarea TV trebuie să fie foarte atentă cu mediul în care stă, să nu fie o temperatură nici prea scăzută, dar nici foarte mare.

La câteva minute după acest moment, Adela Popescu a botezat unul dintre invitații de la “Vorbește Lumea” și s-a scuzat, mărturisind că are mici probleme, provocate de sarcină: “De câteva zile, am niște bufeuri și când le am, fac niște gafe. Astăzi l-am botezat pe ăla mic, i-am spus: Pavnuti”.

Gabriel Coveșeanu s-a oferit să boteze cel de-al doilea copil al Adelei Popescu

Mai în glumă, mai în serios, carismaticul prezentator și-a exprimat și la TV dorința de a-l creștina pe bebelușul purtat în pântece de Adela Popescu. Vedeta a fost însă categorică și i-a spus că nu are nicio șansă nici de data aceasta.

“Eu m-am oferit să fiu nașul copilului. Îi iau o hăinuță… (…). Lui Cazimir, ăsta micu, nu îl nășesc eu?”, a spus Gabriel Coveșeanu în cadrul emisiunii “Vorbește Lumea”.

“Nu, nu, că eu te știu. Apropo, nu prinzi să-l nășești nici pe ăsta micu! (…). Și… dacă avea”, a reacționat Adela Popescu.

Prezentatoarea emisiunii “Vorbește Lumea” este însărcinată în 15 săptămâni

Adevăratul motiv pentru care Ștefania și Speak se cearta

În cadrul unui interviu a ieșit la iveală care e cel mai des întâlnit motiv pentru care Libelula și Speak este legat de locul în care își petrec vacanțele. Deși sunt împreună de aproape un an și jumătate, cei doi au bifat doar un concediu până acum și… se pare că vara asta sunt foarte ocupați. Și… în timp ce Ștefania preferă să stea la plajă, adoră locurile exotice și are și o pasiune pentru costumele de baie, Speak e mai mult cu admiratul locurilor în care se relaxează.

“Noi am plănuit, dar nu știm dacă mergem, pentru că nu avem timp. Când avem două, trei zile, el preferă să stea în studio. Eu, bine, mă duc cu fetele la pisicină. (…). Iubesc să stau în costum de baie, am o obsesie pentru ele. (…). Ce vacanță e aia în care îți iei gadget-ul cu tine”, a spus categorică Libelula în cadrul emisiunii “Vorbește Lumea”.

“Au început deja discuțiile”, a reacționat Adela Popescu.

“La mine, vacanță e două săptămâni. În State, dar cred că mergem la anul, în ianuarie. (…)”, a mărturisit Speak.