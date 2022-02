Adela Popescu, probleme la începutul carierei. “Am crezut că o să mor!” Cu ce s-a confruntat actrița

Adela Popescu are o carieră de succes și o familie de nota 10. Însă, în tinerețe, soția lui Radu Vâlcan s-a confruntat cu atacurile de panică și anxietatea. La momentul respectiv, era actriță principală în mai multe telenovele românești. Stresul și nopțile nedormite au fost cauza.

Invitată în podcastul părintelui Visarion Alexa, Adela Popescu a vorbit cu sinceritate despre clipele grele prin care a trecut la începutul carierei. Pentru că muncea pe brânci și nu mai avea timp să se odihnească, a început să aibă atacuri de panică.

“Am descoperit, în timp că, de fapt, erau niște atacuri de panică, pe care le aveam deseori în somn. Totul era foarte mult. Nu puteam să cuprind tot ceea ce mi se întâmpla. Jucam enorm atunci, zile întregi, cu pauză de masă în care nu știai dacă să mănânci sau să dormi. Eu am avut și ghinionul să am personaje extrem de pregnante. De regulă, eram protagonistă, asta însemna că filmam tot timpul. Nu prea existau secvențe fără mine. Asta însemna ca trebuia să țin minte extrem de mult text și să-mi schimb stările foarte ușor”, a dezvăluit prezentatoarea TV.

Adela Popescu: “O jumătate de an, n-am dormit noaptea”

Stresul și nopțile nedormite au fost cauza problemelor cu care s-a confruntat Adela Popescu. În plus, dezvăluie că îi era frică să adoarmă, pentru că se gândea că o să moară în somn.

“Când povesteam cu familia mea despre perioada grea prin care am trecut, cu anxietăți, mi-au spus «dar noi cum de nu am știut asta?». Iar eu le-am răspuns: «Nici eu n-am știut să vă spun» M-a învăluit atât de sinuos, încât nu mi-am dat seama că se întâmplă asta. La un moment dat, am ajuns la concluzia că o jumătate de an n-am dormit noaptea, pentru că mi-era teamă să adorm, credeam că o să mor” , a mai spus Adela Popescu.

