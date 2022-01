În ce au investit Adela Popescu şi Radu Vâlcan o sumă mare de bani: „Mărturisesc că nici nu ne trecuse prin cap așa ceva”

La sfârșitul anului trecut Adela Popescu și Radu Vâlcan au luat o decizie importantă pentru viitorul lor. Recent, într-o postare pe pagina sa de Facebook prezentatoarea TV a dezvăluit cum şi-a convins soţul să investească în ideea sa.

Adela Popescu şi Radu Vâlcan formează unul dintre cele mai apreciate cupluri din showbiz. Cei doi se înţeleg de minune şi se sprijină atât de partea profesională, cât şi în problemele care apar în viaţa lor privată.

Într-un mesaj pe care vedeta de la Pro TV l-a publicat pe reţelele de socializare a povestit cum cum l-a convins pe soțul ei să cumpere un apartament la mare. Blondina a dezvăluit o parte din dialogul pe care l-a avut la acel moment cu Radu Vâlcan.

„Nu a fost chiar o ceartă, ci o discuție la intensitatea cuvenită, pe măsură deciziei ce trebuia luată. Ne luăm sau nu un apartament la mare!? Această era întrebarea. Mărturisesc că nici nu ne trecuse prin cap așa ceva, până când fratele meu ne-a povestit despre proiectul din Olimp. Mai mult în joacă, prin iulie, am mers la o discuție cu ei, la biroul lor de la mare. Tot eram pe litoral, șțiți cum e. Mi-a plăcut atât de tare proiectul, încât din ziua aceea am fost sigură că asta trebuie să facem, să luăm un apartament acolo. Am simțit, pur și simplu.

CITEŞTE ŞI: ADELA POPESCU, DEZVĂLUIRI DESPRE VIAŢA DE MĂMICĂ: „DE ŞASE ANI NU AM MAI DORMIT O NOAPTE LEGATĂ”

Mult timp Radu a crezut că glumesc.

– Cum să luăm un apartament la mare? De ce?

– Cum de ce? Avem TREI copii. Cel puțin, cât sunt mici, e minunat să avem unde să mergem pentru aerosoli, apă, bălăceala, nisip, la trei ore cu mașină de casă. Nu vezi că, de regulă, reușim maxim o săptămâna într-o vacanță? De ce să nu prelungim starea asta estivală cât mai mult?!

– Și, dacă din cauza asta nu o să ne mai vină să călătorim?

– Sincer, crezi că se va întâmplă așa ceva?! Ba eu spun că o să vedem marea mai mult că niciodată. Din călătorii și din balconul nostru. ? În weekendurile în care ai chef, pac, te urci în mașină și dai o fugă la mare. La casa ta. Schimbi decorul. Chiar și iarna. Ca să nu mai spun că îl poți închiria în perioadele în care nu vrei să mergi acolo”, a povestit vedeta.

Cum l-a convins Adela Popescu pe Radu Vâlcan să cumpere apartamentul

Mai mult decât atât, celebra prezentatoare TV a dezvăluit şi cum şi-a convins soţul să facă această investiţie. Deşi nu i-a fost uşor, într-un final l-a făcut pe Radu Vâlcan să cedeze.

„Am mai avut câteva argumente pe care noi, soțiile, știm să le oferim atunci când ne dorim ceva, atât de bune încât la vara știți unde ne gășiți. Proiectul este în Olimp. – da, are plajă privată. – da, are piscină. – nu știu dacă mai sunt apartamente disponibile, când am semnat noi nu mai erau foarte multe. – da, are parcare subterană. – da, se vede marea. Asta dacă nu eșți Radu Vâlcan și ti-e frică rău să te uiți în jos chiar și de la parter. ? Dar asta cu etajul este o altă discuție despre care o să va povestesc într-un episod viitor”, a încheiat vedeta.

Sursă foto: Instagram