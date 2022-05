Adela Popescu și Radu Vâlcan au dezvăluit că au probleme în cuplu. Ce s-a întâmplat cu relația lor, de când au devenit părinți

Adela Popescu (35 de ani) și Radu Vâlcan (45 de ani) formează un cuplu de mai bine de un deceniu și au împreună o familie numeroasă. După apariția celor trei copii, actrița a dezvăluit că viața de cuplu li s-a schimbat și au apărut tensiuni și probleme.



Adela Popescu și Radu Vâlcan se pot mândri cu cei trei copii ai lor: Alexandru, Andrei și Adrian. Cel mai mic dintre ei urmează să împlinească un an chiar luna viitoare, pe 11 iulie. Mijlociul are trei ani, iar cel mare are șase ani.

Viața de cuplu cu trei copii nu este cea mai ușoară, după cum a mărturisit Adela Popescu în cadrul unui interviu. Cu toate acestea, cei doi au o relație fericită și de lungă durată. (CITEȘTE ȘI: Adela Popescu, dezvăluire neașteptată! Ce a făcut prezentatoarea TV în ziua nunții cu Radu Vâlcan: ”Nu am putut să zic nimănui”)

Adela Popescu despre relația după copii: Am avut perioade în care nu a mai fost timp de…

Adela Popescu a dezvăluit că apariția copiilor le-a limitat timpul de cuplu. Cei doi actori s-au concentrat mai mult pe cei mici, dar nu și-au neglijat viața de cuplu. Pentru a putea menține legătura dintre ei, aleg să iasă la întâlniri care să îi readucă împreună.

„Am avut perioade în care nu a mai fost timp de pupicul de noapte bună, asta pentru ca eu adormeam cu doi copii pe mine şi Radu cu celălalt. Deci, da, sunt momente când atenţia noastră toată nu are cum să mai fie îndreptată unul către celălalt, dar e normal, cred, să fie aşa.

Însă, când simţim că se prelungește starea, ieşim la o cină, deschidem un prosecco, povestim despre ce ne doare şi reușim să ne reconectăm”, a spus Adela Popescu. (CITEȘTE ȘI: Adela Popescu, aspru criticată pentru ținuta aleasă la botezul fiului lui Cabral. Cum a reacționat prezentatoarea TV)