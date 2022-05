Adela Popescu, dezvăluire neașteptată! Ce a făcut prezentatoarea TV în ziua nunții cu Radu Vâlcan: ”Nu am putut să zic nimănui”

Adela Popescu a făcut o dezvăluire la care nimeni nu se aștepta. Mai exact, vedeta de la ProTV a povestit ce a făcut în ziua nunții cu Radu Vâlcan! Mai mult, actriţa a recunoscut faptul că nu a spus niciodată acest lucru în public până acum!

Adela Popescu şi Radu Vâlcan formează unul dintre cele mai apreciate cupluri din showbiz. Fanii vedetei au fost curioşi să afle, pe lângă detalii despre cariera sa, şi lucruri despre viaţa personală. Astfel, frumoasa blondină care se bucură de o mare comunitate de fani le împărtășește fel și fel de momente prin care trece!

Adela Popescu, dezvăluire neașteptată!

Recent, aceasta le-a dezvăluit celor care o urmăresc zilnic în faţa micilor ecrane faptul că a dormit chiar la nunta ei. Actriţa şi-a lăsat invitații să se distreze, iar ea a plecat să se odihnească puțin. Nu a ales un pat, ci o canapea de la restaurantul unde se afla. Somnul nu a durat mai mult de 15 minute, iar nimeni nu i-a simţit lipsa.

VEZI ŞI: ADELA POPESCU A TRECUT PRIN CLIPE GRELE. CE S-A ÎNTÂMPLAT ÎN FAMILIA PREZENTATOAREI TV

De asemenea, Adela Popescu a dezvăluit şi motivul pentru care a adormit. Se pare că, înainte cu câteva zile de marele eveniment, aceasta a fost plecată la munte cu o gaşcă de prieteni.

”Acum ce să fac. Să vă zic marele secret. Nu am mai zis pana acum, dar eu la nunta mea am dormit. Da, am dormit. M-am dus pe o bancuta acolo, canapea, ce era ea si m-am pus să dorm, Nu cu orele, 10 minute acolo. (…) Nu am zis, va dat seama. Cum sa zc ca ma duc sa dorm cu invitatii acolo? Am plecat asa pe furis. (…) Mi-a făcut bine ca am rezistat cu brio. (…)”, a povestit Adela Popescu în cadrul unei emisiuni TV.

Ce spune Adela Popescu despre viaţa de mămică

Prezentatoarea TV a povestit în urmă cu câteva luni pe pagina sa de Instagram despre viaţa de mămică. Mai mult, blondina a făcut mărturisiri şi despre problemele pe care le-a avut în ceea ce priveşte odihna, dar şi cât este de importantă pentru ea.

”Cand eram mica ai mei categoric nu mi-au facut un program pe somn. Adormeam pe canapea in sufragerie cu musafirii gramada, in poala mamei la vreo nunta in sat, desigur, si in patul meu, dar nu dupa un program fix. Practic adormeam cand mi se facea si unde mi se facea somn. Si mi se facea, normal, ca asa sunt copiii, trag de ei pana nu mai pot, extrem de tarziu. Ce vreau sa spun cu asta: Am o relatie cu somnul buna. O asociere de placere cumva. E placut sa adormi cand simti ca ti-e foarte somn”, a spus vedeta.

NU RATA: CE REPROŞURI I-A FĂCUT ADELA POPESCU SOŢULUI SĂU. PREZENTATOAREA A POVESTIT TOTUL ÎN MEDIUL ONLINE

”Si astazi adorm cu usurita oriunde. Nu conteaza salteaua, lumina difuza, etc. Daca mi-e somn, adorm. Deci pe de-o parte e bine. Pe de alta, marturisesc ca am foarte multe amintiri cu mine din copilarie si adolescenta cand simteam literalmente ca imi cade capul de oboseala. Ca o sa lesin daca nu mi-l sprijin pe ceva. Si asta ziua, la scoala, in tren, la film, in autobuz. Imi amintesc de mine foarte obosita. Eu imi culc copiii devreme. Normal ca nu le convine neaparat. E mult mai distractiv sa sara pe canapea. Ce ma face sa cred ca nu gresesc, este ca adorm in maxim 15 minute de cand ne punem in pat. De unde trag concluzia ca nevoia de somn exista big time. Marturisesc, totul a pornit initial din ratiuni egoiste. Imi place linistea din casa cand ei dorm si castigam, eu si Radu, un timp al nostru”, a mai scris Adela Popescu pe contul său de socializare.

Sursă foto: Instagram