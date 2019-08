Adela Popescu și Radu Vâlcan o țin numai în vacanțe! Ce destinație au ales

Două vacanțe au bifat Adela Popescu și Radu Vâlcan în ultima perioadă, dar nu se lasă! S-au înscris și în cea de-a treia.

Dacă în primele două călătorii au ales destinaţii exotice, departe de ţară, respectiv Bali şi Cipru, acum, cele două vedete au optat pentru meleagurile patriei: au plecat în Deltă, acolo unde se bucură de un peisaj de vis, scrie spynews.ro.

Şi nu sunt singuri. Dacă în prima vacanţă, cea din Cipru, au ales să fie doar ei şi copiii, iar în Bali au petrecut alături de Laura Cosoi şi de soţul ei, de această dată, Adela Popescu şi Radu Vâlcan au strâns o gaşcă mare de prieteni. Răzvan Fodor şi soţia, dar şi Cabral şi Andreea Ibacka sunt cei care i-au însoţit pe cei doi în Deltă, acolo unde au parte de relaxare totală şi de vreme cum nu se poate mai bună.

Când revine Adela Popescu la ”Vorbește lumea”

Adela Popescu s-a retras de un an de la pupitrul emisiunii ”Vorbește lumea”, unde prezenta alături de Cove, pentru că a intrat în concediu de maternitate. Locul ei a fost luat de Lora. Emisiunea împlinește patru ani, iar Adela a fost invitată în platou.

„Emisiunii Vorbește lumea îi doresc să rămână reperul care este astăzi și să binedispună oamenii. În acest an, eu am fost în postura de telespectator fidel și am fost bucuroasă să descopar câte lucruri interesante aflu de pe canapea, cât de amuzant, luminos și pozitiv este totul! Îi doresc să-si păstreze integritatea, să fie la fel de pozitivă, optimistă și să ofere în continuare informații atât de valoroase”, a declarat Adela Popescu, potrivit libertatea.ro.

Luni, de la ora 10:30, Adela, Lora și Cove vor aduce sărbătoarea în casele tuturor românilor, cu Gala Premiilor Vorbește lumea. Cei trei au pregătit o mulțime de premii și trofee haioase pentru cei care au venit în platoul emisiunii de-a lungul celor patru ani.