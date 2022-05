Adela Popescu traversează o perioadă dificilă. Ce au pățit cei trei băieți ai săi

Adela Popescu (35 de ani) trece prin momente dificile cu cei trei copii ai săi. Prezentatoarea de la ”Vorbește lumea” le-a mărturisit fanilor de pe rețelele de socializare ce au pățit băieții săi. Necazul a venit după ce luna trecută au avut și enterocolită.

Adela Popescu și Radu Vâlcan formează un cuplu de mai bine de zece ani și se bucură de cei trei copii ai lor: Alexandru, Andrei și Adrian. Cel mai mare dintre ei are șase ani, mijlociul are trei, iar cel mai mic va face un an pe 11 iulie.

Adela Popescu este o vedetă activă mereu pe rețelele de socializare. Actrița își etalează viața în fața fanilor săi și îi ține la curent și cu evoluția copiilor. După cum dezvăluie mereu comunității sale de fani ce a mai făcut, de această a spus că băieții săi s-au îmbolnăvit. Folosindu-și umorul caracteristic, a dat vestea prin intermediul unei glume.

„Copiii mei împart tot. Viroze, febre, muci. Mânca-i-ar mama de generoși”, a spus Adela Popescu. (CITEȘTE ȘI: Adela Popescu a făcut anunţul surprinzător despre relaţia cu Radu Vâlcan. A vrut să se afle de la ea)

Copiii Adelei Popescu, bolnavi toți de enterocolită

Se pare că prezentatoarea de la Vorbește lumea știa la ce se referă exact când a spus că cei mici își împart tot. Cu o lună în urmă, bebelușul său a făcut enterocolită. La scurtă vreme după, toți trei au ajuns să se îmbolnăvească. Nefiind o diferență mare de vârstă între băieții săi, este foarte ușor să se contamineze unul pe celălalt.

„Și pe când credeam că trec printr-o perioadă ciudățică, a făcut bebelușul nostru enterocolită. Apoi Andrei și Alexandru. Asta ca să-mi amintească să nu mă mai alint și să las baltă văicărelile nenecesare. Nu de alta, dar trebuie să îmi conserv energia pentru schimbat așternuturi”, a spus Adela Popescu. (CITEȘTE ȘI: Adela Popescu și Radu Vâlcan au dezvăluit că au probleme în cuplu. Ce s-a întâmplat cu relația lor, de când au devenit părinți)