Adele, în lacrimi, în fața fanilor: „Nu știu când voi mai face asta…”

Adele a împărtășit un moment tandru cu fiul ei, Angelo, în timp ce își încheia rezidența din Las Vegas cu un spectacol emoționant.

Vedeta în vârstă de 36 de ani, câștigătoare a premiului Oscar, a atras fani din întreaga lume care au zburat la Las Vegas pentru a o vedea cântând în cadrul rezidenței „Weekends With Adele” la The Colosseum at Caesars Palace, a scris CNN.

În ciuda reacțiilor negative inițiale când a anulat începerea rezidenței în ianuarie 2022 din cauza unor probleme de punere în scenă, Adele a reușit să câștige din nou aprobarea fanilor săi.

În ianuarie 2022, unii fani erau deja în drum spre Ls Vegas și cheltuiseră sume importante de bani pe bilete, zboruri și hoteluri atunci când a fost anunțată anularea.

De ce fanii Adele au fost cuprinși de bucurie dar și de tristețe

Sâmbătă seară, după 100 de spectacole și doi ani de prezență, fanii au fost cuprinși atât de bucurie, cât și de tristețe.

Adele a susținut ultimul său spectacol la The Colosseum at Caesars Palace și a ținut un discurs emoționant despre seria de concerte.

„Weekends with Adele” a atras o mulțime de vedete în mijlocul publicului și a devenit unul dintre cele mai populare spectacole de pe The Strip din Las Vegas, din punctul de vedere al vânzărilor.

Ce a mărturisit Adele

Potrivit videoclipurilor postate online, Adele a vorbit cu publicul, în timp ce avea lacrimi în ochi:

„A fost minunat și îmi va fi teribil de dor de asta și îmi va fi teribil de dor de voi”, a spus Adele. „Singurul lucru la care sunt bună este să cânt. Nu știu când vreau să mai urc pe scenă, dar vă iubesc.”

(Citește și: Momentul în care Adele începe să plângă, după ce o vede pe Celine Dion în public, la un concert. I-a sărutat mâna)

De ce a ales Adele o rezidență în loc de turneu în jurul lumii

Adele a spus publicului că a decis să organizeze o rezidență în loc să plece într-un turneu în jurul lumii, gândindu-se la fiul ei Angelo, în vârstă de 11 ani.

„Am ales să fac o rezidență pentru a-i putea păstra un stil de viață normal”, a spus ea, adăugând că abia așteaptă să își petreacă din nou weekend-urile cu Angelo.

Adresându-se direct fiului ei, Adele a spus: „Te iubesc la nebunie”.

De asemenea, Adele i-a mulțumit partenerului ei Rich Paul pentru că „întotdeauna m-a ajutat să mă ridic și m-a făcut să simt că pot face orice vreau să fac”.

De ce a plâns Adele o săptămână

Luna trecută Celine Dion a venit la unul din concertele lui Adele, iar cele două uimitoare vocaliste au plâns după o interacțiune emoționantă în public. Momentul a devenit rapid viral online. Acum, Adele a povestit cum s-a simțit după întâlnirea cu Celine Dion:

„Sunt emoționată, dar, de asemenea, ca să știți, am simțit cum un cerc se încheie când Celine Dion a venit la spectacolul meu”, a spus Adele. „Am plâns o săptămână întreagă!” „A fost un moment în care am un cerc s-a încheiat pentru mine, pentru că acesta este singurul motiv pentru care am vrut să fiu aici”, a spus Adele, făcând referire la faptul că rezidența sa a avut loc în același loc care a fost construit pentru Celine Dion atunci când Celine Dion și-a lansat propria rezidență în Las Vegas, în urmă cu mai bine de două decenii.

Ce planuri de viitor are Adele

Adele vorbise anterior despre intenția sa de a lua o „pauză” prelungită odată cu încheierea rezidenței, spunând publicului său în timpul seriei sale speciale de concerte din Munchen din septembrie că „și-a petrecut ultimii șapte ani construindu-și o nouă viață și vreau să o trăiesc”.

Seria de concerte “Weekends with Adele” a început în noiembrie 2022.

„Sunt atât de tristă că această rezidență s-a terminat, dar sunt atât de bucuroasă că a avut loc”, a spus ea, potrivit unui alt videoclip postat online. „Explodez, explodez, explodez de mândrie”.

(Citește și: Adele s-a retras din muzică și a intrat în Cartea Recordurilor cu ultimul ei concert. Ce va face în continuare?)