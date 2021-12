Adelina Pestriţu a făcut anunţul fericit: „Am aflat sexul bebelușului”. Prietena sa, Anca Ciota, este însărcinată

Este fericire mare în familia Ancăi Ciota! Vedeta de la Kanal D este însărcinată, iar pe rețelele de socializare a anunțat acest lucru la finalul lunii noiembrie. Recent, însă, Adelina Pestrițu și Anca Ciota s-au fotografiat la o petrecere, unde au aflat sexul bebelușului!

Anca Ciota este însărcinată, lucru ce i-a adus o bucurie enormă pe plan personal. Pe rețelele de socializare, seara trecută, Adelina Pestrițu a postat o fotografie în care apare alături de prezentatoarea de la Kanal D. Potrivit postării, familia a aflat care este sexul bebelușului, însă, până în acest moment, nu l-a spus public. La secțiunea Instastory, Anca Ciota a anunțat că în cursul acestei zile va spune și urmăritorilor care este sexul bebelușului.

”Astăzi am aflat sexul bebelușului?? Ce credeți că o să fie? Băiețel sau fetiță? ❤️? @ancaciota #momtobe”, este mesajul scris de Adelina Pestrițu în dreptul imaginii de pe Instagram. Evident, și Anca Ciota i-a comentat la postare: ”Ce mătușă frumoasă are bebe ❤️??”.

Anca Ciota este însărcinată

Anca Ciota a anunțat la finalul lunii noiembrie că este însărcinată. Pe rețelele de socializare, prezentatoarea de la Kanal D a adus vestea în fața urmăritorilor printr-o postare pe internet, cu imagini în care apare alături de partenerul său de viață, Phelipe. Artistul a fost la fel de emoționat atunci când le-a dat vestea fanilor lui pe contul de socializare, menționând că au așteptat foarte mult acest moment.

„Ieri a fost o zi cu o incurcatura emoțională uriasa! Am împărtășit cu voi vestea ca vom avea un copil iar valul de energie de la voi pur si simplu m-a copleșit! De trei luni am trecut prin toate stările: extaz, teama de necunoscut, am simtit neputința sau anxietate ca poate nu o sa fiu o mama suficient de buna. Ca viitoare mama cred ca e normal sa ai 1000 de ganduri, dar in acelasi timp am realizat ca sunt mai puternica decat credeam! In mine creste o viata si pe langa magia acestui lucru, totul păleste! Pot sa fac orice! Va multumesc pentru mesaje si gandurile bune si ca sunteti alaturi de mine in aceasta etapa unica din viata mea”, a scris Anca Ciota pe Instagram.

